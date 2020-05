S trenéry v obýváku a možná i na Silvestra. Změní ticho práci koučů? | iSport.cz

Máte to na jazyku, už se to dere ven a… Co teď? Jde to vůbec zastavit? I čeští prvoligoví trenéři si „užijí“ výjimečného fotbalového stavu. Možná každý jejich pokyn i nějaký ten drsnější obrat jako když na prázdných stadionech vezme vítr – a zanese je až k divákům u televize. Ti v přenosech uslyší i to, co obvykle zůstává skryto. „Každý náš proslov bude slyšet jako nikdy,“ očekává bouřlivák z Jablonce Petr Rada. ISport premium proto zjišťoval, zda a jak to chování koučů ovlivní.

Poprvé to zažijí v Teplicích, kde přivítají Liberec. Vyjdou z útrob stadionu, rozhlédnou se po tribunách a… nic. Prázdno. Ticho. „Bude to prazvláštní. Něco úplně jiného,“ tuší domácí trenér Stanislav Hejkal. „Jasně že to bude nezvyk,“ souhlasí rival Pavel Hoftych.

Ten už to alespoň na rozdíl od drtivé většiny kolegů zažil – na podzim na Slavii, kde bylo hlediště za trest uzavřené. A hlavně pro domácího kouče Jindřicha Trpišovského se jednalo o otřesný zážitek. „Byl to fotbalový pohřeb. Doufám, že jsem tohle zažil poprvé a naposledy,“ pravil.

Zápas i jeho slova si Hejkal hned vybaví. „Přesně si to pamatuju. A teď nás to čeká všechny…“

On i další trenéři si vše prubli při utajených generálkách před restartem soutěže. Včetně nasimulování povoleného počtu účastníků, zdvojení jejich funkcí. „Bude to divné. Vlastně o tom nikdo nic nevíme, žádný z nás to vyjma třeba jednoho zápasu nezažil,“ říká jablonecký kouč Petr Rada.

Na Stínadlech, v Edenu, na Letné, ve Štruncových sadech nebo na Městském stadionu ve Vítkovicích bude bít všepožírající fotbalová nicota do očí nejvíc. Duel o důležité body se ovšem bude atmosférou rázem podobat přátelskému utkání všude. Nebo ještě hůř. „Blíží se to tréninkovému prostředí, a přitom jde o mistrovský zápas,“ varuje Hoftych.

Co to s hráči bez hlučného motoru z hlediště udělá, bylo v přípravách znát třeba na Baníku. „Možná i proto začínáme vlažně,“ dumal útočník Nemanja Kuzmanovič. Jeho šéfovi Luboši Kozlovi to přidělalo starosti. V zápase s Karvinou jeho tým doslova „nakoply“ až ostré fauly soupeře. „Teprve to nás trošku vyburcovalo. Taková křivda, že dostaneme nakopáno,“ pronesl.

Na trenérech proto bude ještě víc, aby udrželi tým v plné koncentraci a nasazení. „To je náš největší úkol,“ ví Rada. Byť zrovna v něm mají na severu záruku, že borci na trávníku rozhodně neusnou. Hned by je probudily rázné povely. „Mám rád, když