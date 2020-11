Pospíšil o Julišovi: Je to střelec pro ligu i Evropu. Kdy má opustit Spartu?

Co jste na jeho představení proti Celtiku říkal?

„Lukáš se mi opravdu líbil. Všechny tři branky vstřelil z odlišných situací. Například ta první byla velmi těžká. Jako pravákovi mu přišel míč na levou nohu, a i když to vypadalo snadně, moc volného místa v brance neměl. Uklidil to přesně tam, kam bylo potřeba. U druhé trefy mu to podle mě hodně ulehčil obránce, který nezkušeně přilítl do souboje a nechal se obejít hodně jednoduchou kličkou. A třetí byl z brejku, kdy šel Lukáš ve sprintu do vápna, a bylo znát, že je hladový a chce zkompletovat hattrick.“

Hraje uvolněně, že?

„Daří se mu. Bylo to na něm znát už v Olomouci. Navíc si myslím, že ve Spartě za sebou nemá zrovna velkou konkurenci, a i tak je téměř každý druhý zápas u vstřeleného gólu.“

Je pro něj skutečně lepší, když není na hrotu sám, ale někdo mu v tandemu pomáhá?

„Je to na něm hodně znát. Já osobně jsem hrával obě varianty, a jakmile jsem u sebe měl podobně rychlého a šikovného parťáka, který vytvářel náběhy, uměl dát centr a poslat vás do šance, byla to pro mě obrovská pomoc. Hráči jako