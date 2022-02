Obranou k sebevědomí. V šesti vzadu, pro sichr. Slavia to umí, hlesl Svědík

Jde o body, jedno jak… Syrová hláška ze skoro dvacet let staré kauzy má i dnes svoje využití. Slavia na Slovácku přísně podřídila svou hru nutnému vítězství, a tak je možné pozorovat až dvojnásobné rozdíly mezi jejími statistikami právě z nedělního utkání a například z toho, které hrála o týden dřív proti Karviné. Tu logicky mydlila – byť neúspěšně – před jejím vápnem. Jsou to dva diametrálně rozdílné přístupy ke hře, které vycházejí z předpokladů, ale taky z rozpoložení na začátku jara těžce zkoušeného mužstva.

Hlubší postavení, snížená intenzita napadání a přechod postavený převážně na menším počtu hráčů a na delších přihrávkách. I takhle to umí Slavia. Úsporně. Ale účinně.

„Oni prostě umí bránit,“ povzdechl si kouč Slovácka Martin Svědík. A musel vzdychat pohledem na zoufalou snahu svých hráčů celý zápas.

Jeho tým poslal do vápna „sešívaných“ jen devět úspěšných přihrávek. Pouze dvakrát vystřelil na bránu Aleše Mandouse. Nula šancí.

„Vyvinuli jsme strašně malý tlak, abychom je donutili k chybám,“ dodal Svědík. Důvod? Místo své obvyklé celoplošné hry totiž obhájce titulu netradičně zacouval na vlastní polovinu. A věnoval se pak drobným detailům, kterými kazil rozvíjení útoků domácích.

Třeba že nenapadal aktivně rozehrávku, jen nutil jednoho svého hráče, nejčastěji útočníka Stanislava Tecla, aby obsazoval stopera Michala Kadlece, který má v lize vysokou úspěšnost přihrávek. Naopak tím nutil gólmana Filipa Nguyena, aby rozehrával přes kolegu Vlastimila Daníčka, jenž je v téhle dovednosti horší. „Sešívaní“ pak mnohem snadněji sbírali jeho nákopy a Slovácko nebylo schopno rozvinout souvislejší kombinaci nebo útočnou akci.

Za další bylo rovněž patrné, jak mistr využíval takzvanou „zbytkovou obranu“. To je pojem, který definuje tu část týmu, která při vlastním útočném výpadu zůstává vzadu, nedoplňuje ofenzivu. Zatímco nejčastěji nechává Trpišovský kolem půlicí čáry dva, maximálně tři hráče a svůj tým hrne za gólem, na Stonkách zůstávalo při brejcích pod míčem v hlubším postavení klidně až šest hostujících fotbalistů. Pro sichr.

Z toho vyplývá obecně mnohem nižší průměrná pozice hráčů, než jak to bylo o týden dřív proti Karviné. Samozřejmě, v prvním jarním kole „sešívaní“ hráli do hustého lesa, takhle to bylo vlastně už před zápasem nalajnováno, čekal to úplně každý. A vinou slabých finálních přihrávek a koncovky se Michael Krmenčík a spol. vytrápili až k šokující prohře.

Teď si to sami zkusili takříkajíc „na Karvinou“. A nechali trápit Slovácko.

Například vstupy na útočnou polovinu soupeře měla Slavia v Uherském Hradišti téměř až poloviční oproti utkání se Slezany, to samé byly přihrávky do vápna.

„Slovácko je top tým. I kdybychom předchozí dva zápasy vyhráli, utkání tady by vypadalo podobně,“ snažil se kouč Jindřich Trpišovský mírnit dotazy na záměrné defenzivní pojetí jeho mužstva, které se snažilo v těžkém zápase vykoupit po prohrách v pohárovém derby se Spartou a předtím se zmíněnou Karvinou.

O tom lze polemizovat už proto, že na Slavii bylo vidět, jak je celý její projev řízený, což právě potvrzují statistiky a například používání mnohem širší zbytkové obrany. Navzdory úspěšné neděli se ovšem lze domnívat, že šlo o ojedinělé využití. Především proto, aby tým nabyl díky výhře sebevědomí, týrané nepovedeným vstupem do jara.