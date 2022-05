Hancko o (S)partě, svědkovi Krejčím i nenávisti: Kdyby lidi věděli, jaký je...

V rozhovoru se svým švagrem Michalem Hrdličkou slyšel Dávid Hancko i pár narážek na to, že moderátora a manžela Karolíny Plíškové na svou svatbu nepozval. „Dodneška jsem z toho špatnej,“ smál se Hrdlička a vyptával se, jestli netoužil po svatbu ve větším měřítku než jen ve čtyřech.

„Měli jsme zarezervovaný pozdější termín, ale přišla od Kristýnka zpráva, že čekáme dítě, tak jsme to urychlili,“ popsal slovenský reprezentant s tím, že před létem by si to ve vrcholném těhotenství Plíškové nikdo neužil „A chtěli jsme být svoji, než se to malé narodí,“ podotkl Hancko, ale slíbil, že na velkolepější oslavu taky ještě dojde. „Tam pozveme i tebe,“ smál se.

Za svědka si vybral právě spoluhráče ze Sparty, Ladislava Krejčího mladšího... „Jsme kamarádi v kabině, trávíme spolu hodně času,“ vysvětloval vytáhlý Slovák. „Celkově musím říct, že parta ve Spartě je vynikající,“ vyzdvihl. I proto ho zasáhlo, když bouřlivák Krejčí svým nasazením třeba v derby vzbudil až nenávist fanoušků.

Sparta - Hradec Králové: Hancko poslal penaltu k levé tyči a domácí vedou 1:0! Video se připravuje ...

„Bylo mi fyzicky zle, když jsem si poslechl ty hlasové zprávy, co mu lidi dokáží poslat...“ vykládal Hancko v České uličce. „To se mi hodně nelíbí. Kdyby ho veřejnost mohla poznat jinak,“ naznačil, že řízný záložník je v civilu jiný než na hřišti. Hodně prý o tom spolu mluví a řeší, jak se cítí i při kritice z venku...

„On tomu musí jít sám naproti,“ ví ale také Hancko, že za část pověsti si může jeho kamarád sám. Třeba když do derby naskočí hodně namotivovaný... Navíc v Česku jsou prý podobné zápasy vyhrocené až moc. „V Anglii je derby stále o fotbale... Já nejsem ten typ, který by šel do nějakých šarvátek, že bych šel někoho pokopat, na tom nemám svoji hru založenou,“ vysvětloval v České uličce.

„Na to máš Láďu,“ smál se v tu chvíli švagr Hrdlička. „Pravda, to je náš specialista na takové věci,“ usmíval se Hancko. „Ale on to má v tomhle těžké, lidi si ho tak zaškatulkovali... Přitom to je tak citlivý člověk, ale o tom lidi ani nevědí,“ zalitoval.

