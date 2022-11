Experti před šlágrem: Sparta půjde po remíze, co musí na Plzeň zlepšit?

Mistři si mohou pojistit náskok v tabulce, hosté budou bojovat, aby jejich už tak hrozivá ztráta nebyla ještě větší. Ačkoli jsou Plzeň se Spartou v tabulce první a třetí, jdou do vzájemného souboje s úplně jiným rozpoložením. Zeptali jsme se expertů, jak zápas dopadne a co musí Priskeho tým zlepšit, aby si ze Štruncových sadů neodvezl podobnou nálož jako nedávno z Edenu.

Stanislav Levý

bývalý hráč a trenér, expert Sportu

1. Jak šlágr dopadne a proč?

Plzeň je favoritem a zvítězí

„Domácí prostředí, ve kterém je Viktoria ve FORTUNA:LIZE extrémně silná, má dobrou organizaci hry, je zdravě agresivní a má pragmatický přístup, ve mně budí dojem, že Plzeň je favoritem šlágru. A nejen to – očekávám, že Západočeši zápas zvládnou a připíšou si tři body. Spartě by pomohla jedině zázračná proměna, kdy by začala hrát agresivněji a bez laciných chyb.“

2. Co musí změnit Sparta, aby byla úspěšnější než v derby?

Hlavně agresivitu

„V derby toho Sparta moc nepředvedla, takže velmi zjednodušeně by se dalo říct, že toho musí změnit hodně. Začít by měla určitě u organizace hry, aktivity, rychlejšího přechodu do ofenzivy a především agresivity, která jí v derby naprosto scházela. A také by se měla vyvarovat individuálních chyb, které proti Slavii vyrobila.“