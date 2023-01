Chytil začne v Olomouci, Slavia ještě pár dní počká. Do Sigmy míří sparťan

Chtěla klasicky milion eur. Skoro dva měsíce šponovala cenu, tvrdě vyjednávala. Nakonec se Sigma vytoužené částky za Mojmíra Chytila na oficiálním dokumentu od Slavie opravdu dočkala. 25 milionů korun, dalších 5 v bonusech a 15% podíl ze zisku z případného prodeje – to je nabídka z Edenu. Přesto reprezentační útočník v pondělí začíná přípravu v Olomouci. Důvod? Na Hané by měl sice hostovat záložník Jan Fortelný ze Sparty, ale stále se hledá náhrada na hrot...

Nikoli Praha, ale Andrův stadion. Právě tam se v pondělí ráno objeví Mojmír Chytil, aby zahájil zimní přípravu na jarní část sezony. Ano, stále se Sigmou. A znovu ano – pořád v roli jejího hráče, kterému končí kontrakt 31. prosince 2023.

Po hattricku do sítě Faerských ostrovů a čím dál tím intenzivnějšímu zájmu Slavie se to asi moc nečekalo, ale Chytil zůstává doma. To znamená, že ho čekají pokyny trenéra Václava Jílka, nikoli Jindřicha Trpišovského, jak si přáli příznivci „sešívaných“.

Zatím...