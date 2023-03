Baník před Spartou: Mikloško hledá srdcaře, poloviční Plavšič a co Cadu?

Pro Baník neexistuje větší zápas, zvlášť když je Opava o patro níž. Sparta míří do Ostravy a fanoušci i majitel slezského klubu Václav Brabec očekávají úplně jiný výkon, než jaký je v této sezoně na domácím stadionu ve Vítkovicích standardem. Uspěje tam po čtyřech měsících?

Když Baník na konci února padl doma 0:2 s Hradcem Králové, na vítkovické půdě již pošesté v sezoně, zklamaný majitel ostravského klubu Václav Brabec zmizel ze stadionu tak rychle, že s ním ani sportovní ředitel Luděk Mikloško nestačil zápas tradičně zhodnotit.

V kabině totiž probíhala debata delší než obvykle a na poměry kliďasů Mikloška s koučem Pavlem Hapalem i ostřejší než jindy. Trenér to přiznal, když se zpožděním dorazil mezi novináře. „Bylo tam dusno,“ nezapíral.

Bývalý vynikající gólman tak s bossem probral nepovedené utkání až později v autě během zhruba hodinového telefonátu.

Co jsme zase udělali špatně?

Jak je možné, že nás porazí soupeř oslabený o klíčové obránce a elitní útočníky?

Nešlo se lépe takticky připravit?

Proč z metru netrefíme prázdnou kasu a naopak inkasujeme hloupé góly?

Z jakého důvodu střídali Srdjan Plavšič i Cadu tak brzy?

Nenastal čas pro talentovaného brankáře Martina Hrubého?

Spousta nepříjemných otázek, složité odpovědi. Jedna se však s odstupem času přece jen našla. „Někteří hráči nemají takové srdce jako majitel,“ vypálil o pár dnů později Mikloško v podcastu Po čuni z produkce magazínu Patriot.

„Pořád si stojím za tím, že kádr není špatný. Určitě není horší než týmy, se kterými jsme teď prohráli. Spíš naopak. Jsou tam dobří fotbalisté, ale kdyby měli energii a srdce, co dává klubu majitel... Můžete chtít hrát pěkný fotbal, ale někdy to bolí. A kdo není schopný přijmout bolest, nemůže hrát nahoře. To je teď náš úkol – snažit se změnit myšlení a mentalitu hráčů. Protože jinak kvalitu mají,“ dodal jednašedesátiletý funkcionář.

SESTŘIH: Baník - Hradec Králové 0:2. Trápení pokračuje, druhá domácí prohra v řadě Video se připravuje ...

Dostáváme se tak k tomu, co iSport.cz avizoval už v létě – že typologie mužstva není ideálně nakombinovaná. V šatně je spousta „hodných“ hráčů do pohody, těch, kteří v nekomfortní situaci ještě víc zapadnou a nejdou vidět. Vylezou, jen když se daří, do „šprajcu“ kopačku nestrčí.

Specifika české ligy není třeba připomínat, proto se třeba příchod Roberta Miškoviče, jenž není o nic lepší než například béčkař Jakub Drozd, jeví jako další propadák těch, kdo měl transferovou politiku na starosti před Mikloškem. Že Hapal upřednostňuje Chorvata spolu s marným Muhamedem Tijanim na úkor jiných, je druhá věc...

Mezi fakt důrazné borce můžeme označit Jiřího Fleišmana, Enea Bitriho, Jiřího Boulu – a tím zřejmě končíme. Zvlášť když duo Jaroslav Svozil, Michal Frydrych dlouho marodí.

Další potíží je kolísavá forma Plavšiče a Cadua. Srb je oproti podzimu sotva poloviční výkonností i čísly, Brazilec z dlouhodobého hlediska stále nepřesvědčil, že je lepší než odchovanci. Nehraje sice na své nejsilnější pozici (wing)beka, ale to kmenového hráče Plzně neomlouvá.

Otázkou je, jakou mají oba na Bazalech motivaci, což bylo tématem už při jejich zářijovém „last minute“ příchodu. Pobírají vysoký plat a zbývají jim poslední měsíce hostování bez opce.

„Nevyčítám nic klukům, kteří se chtějí posunout dál, ale měli by klubu odevzdat všechno. Sto procent na tréninku i v zápase,“ pronesl Mikloško, aniž by jmenoval.

„Bavíme se o tom, sedíme nad tím se staršími hráči. Říkal jsem jim, že si musejí udělat i oni pořádek v kabině. Není to jen o nás a o trenérovi, ale i o nich – musejí dát najevo, co někteří dělají a co nedělají správně, s kým se jim hraje dobře, kdo jim tam pracuje a kdo ne. Ať už jde o odchovance nebo hráče z venku,“ pokračoval.

V sobotu nebude s motivací problém. Do Ostravy poprvé v ligové sezoně dorazí soupeř z kategorie TOP 3, navíc nenáviděný rival ze Sparty v duelu tematicky laděném do retro stylu. Podobně jako v listopadovém osmifinále MOL Cupu, které Pražané vyhráli 3:2, se očekává plný stadion.

A od Hapala se žádá, že si s taktikou proti dánskému stratégovi Brianu Priskemu pohraje víc než ve čtyřech předchozích utkáních se ziskem jediného bodu za utrápenou plichtu v Pardubicích. Už jen proto, že se Baník opět postaví celku praktikujícímu systém se třemi stopery.

Jak to dopadlo proti Letenským naposledy, už jsme zmínili. Ani další konfrontace však nebyly bůhvíjaké: Jablonec 1:2, Hradec Králové 0:2. Slezané proti „trojce“ uspěli jen na podzim s Mladou Boleslaví (3:1) a Bohemians (4:1). Od té doby ne, tudíž trend je regresivní.

Realizační tým má o čem přemýšlet, ale varianty díky slušné šířce soupisky existují. Pokud bude chtít Hapal dostat zpátky po karetním trestu do hry Davida Lischku, nabízí se rovněž přechod na tři stopery. Má-li se vrátit i kapitán reprezentační jednadvacítky Filip Kaloč, tak proč ne třeba ve dvojici s defenzivněji laděným Boulou, aby se eliminoval silný střed Sparty? Není nač čekat už ani s nasazením Ladislava Almásiho do základu, ve kterém by měl určitě zůstat šikovný Matěj Šín. Nicméně kam potom se zkušeným a nejproduktivnějším Nemanjou Kuzmanovičem?

Tohle všechno je třeba správně vyřešit, aby Hapal ukázal kvalitu, potvrdil Mikloškem vyslovenou důvěru a Brabec z Vítkovic neodjížděl tak kvapně a především naštvaně jako před dvěma týdny.

Hapal proti stoperské trojici

Podzim

Baník-Mladá Boleslav 3:1

Baník-Bohemians 4:1

Baník-Sparta 2:3

Zima

Skalica-Baník 0:2

Vasas Budapešť-Baník 1:0

Jaro

Baník-Jablonec 1:2

Baník-Hradec Králové 0:2