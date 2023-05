Expert Levý: Diskutabilní penalty Sparty. Proč umí Hradec na Slavii?

Sparta, nebo Slavia. To bylo, oč tu běží. Nakonec si vzala první místo po základní části fotbalové ligy parta z Letné díky všelijakému vítězství v Liberci a remíze v Edenu, který jako první v sezoně vykradl Hradec Králové. Byly to velké nervy, což moc dobře ví expert deníku Sport a webu iSport Stanislav Levý.

Nebyl konec základní části bláznivý?

„Byl. Z mého pohledu tam byla spousta překvapivých výsledků, které jsem v žádném případě nečekal.“

Vezměte to popořadě.

„Zaprvé remíza Slavie doma s Hradcem. Před týdnem jsem viděl, jak se prezentoval v Pardubicích, takže jsem to měl za jasnou záležitost. Naopak jsem si myslel, že Sparta může ztratit body v Liberci, kam jela oslabená, k tomu je to tam pro ni vždycky těžké. A to že Plzeň nezvládne Teplice, to je další případ. Mluvíme o třech zápasech, v nichž se prognózy nenaplnily.“

Začněme Spartou, která zvítězila v Liberci díky dvěma sporným penaltám. Co jste na ně říkal?

„Minulý týden jsme byli ve studiu Sportu při zápase Sparty s Plzní a řešili jsme především rozhodčí. V závěru ligy to tak je po každém kole, řešíme nějaké diskutabilní situace, což jsou pro mě i obě penalty z Liberce.“

Pískal byste je?

„Bohužel jsem viděl jen sestřihy, protože jsem byl na Bohemce. Ale, jak jsem říkal, byly podivné.“

Australan Awer Mabil je obě proměnil. Není to obdivuhodné? Ve Spartě neprožívá nejlepší časy.

„Jednoznačně. Je to