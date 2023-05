Náhradník z Kolína, který táhne Slavii. Jak se Jurečka za pár let stal střelcem

Život umí být opravdu fascinující, nepředvídatelný… Jako v případě Václava Jurečky. Nejspíš nikdo by mu na podzim 2014 nepředpovídal velkou kariéru, evropské poháry, reprezentaci. Vždyť tehdy hostoval ve druhé lize v Kolíně, ani neměl jistý flek v sestavě. „Vůbec, ani by mě to nenapadlo,“ usmívá se Jindřich Trpišovský, jenž dnes Jurečku vede ve Slavii. Tenkrát taky působil ve druhé lize, na lavičce Viktorie Žižkov.