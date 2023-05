Adepti za Bílka do Plzně: favoritem Svědík, ve hře i zahraniční varianta

Viktoria Plzeň potvrdila to, o čem se už delší dobu hovořilo, a sice že na její lavičce nebude pokračovat kouč Michal Bílek, na přetřes přijdou v budoucnu i asistenti. Deník Sport a iSport.cz už nyní disponují informacemi ze zákulisí, a ty naznačují, že nejvážnějším kandidátem na uvolněné místo je trenér Slovácka Martin Svědík. Ovšem v případě, že by se generálnímu řediteli Adolfu Šádkovi podařilo sehnat nového majitele, případně investora, je ve hře i zahraniční varianta. Procenty vyjadřujeme šanci na danou variantu.

O místo, které zná ze sezony 2014/2015, kdy s klubem získal titul, stojí, i v klubu jeho jméno padá. Zatím ale spíše nesměle, do úvahy se musí vzít jeho zdravotní stav, kvůli němuž opouštěl lavičku Hradce Králové. Na ní byl nicméně rovněž úspěšný, Východočechům pomohl etablovat se v první lize.

Vítězslav Lavička, 15 %

Ano, dalším koučem Viktorie by se znovu mohla stát i někdejší sparťanská ikona. Má to nicméně drobný háček, a to jsou náklady nejen na hlavu Vítězslava Lavičky, ale také na jeho ustálený realizační tým, v němž jsou jeho polští kolegové a věrný asistent Zdeněk Svoboda.