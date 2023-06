Torzo Sparty s rozpaky, Ševčík na scéně. Kouč: Jiný styl, než byl zvyklý

Bez Ladislava Krejčího, Jana Kuchty, Qazima Laciho, Kaana Kairinena, Lukáše Sadílka, Adama Karabce… A seznam sparťanů, kteří ještě nenaskočili do letní přípravy, je daleko obsáhlejší. Do prvního testu proti druholigové Jihlavě nenastoupili kromě dovolenkářů po reprezentačních zápasech ani Lukáš Haraslín či Asger Sörensen. Jsou v pořádku, s týmem naplno trénují. Jenže tohle byla šance pro nováčky, navrátilce z hostování a mládí.

První čárku ve sparťanském listu si může odškrtnout Michal Ševčík. Novic z brněnské Zbrojovky naskočil do akce až po bezgólovém prvním poločase. V ofenzivě vytvořil trojzubec společně s Jakubem Peškem a Tomášem Schánělcem, vedle nich zaujal pozici pravého křídla. „V tom systému 3-4-3, který hrajeme, může působit na pozici číslo deset i na obou stranách,“ podotkl asistent kouče Lars Friis.

Stále dvacetiletý talent se pohyboval na pravém kraji. Ale ne pokaždé ve správném prostoru. „Ševa, pojď nahoru!“ zakřičel na něj ostře od lajny asistent trenéra Luboš Loučka. Ševčík se rval, ale aby obstál v konkurenci s Čvančarou, Adamem Karabcem, Kryštofem Daňkem či Veljkem Birmančevičem, jenž po nedávném příchodu do Sparty ještě není připravený k zápasu, musí zákonitě předvést víc.

„Bylo to od něj dobré. Hrajeme trochu jinak, než byl zvyklý. Potřebujeme ho naučit náš herní styl. Ale bylo hezké ho vidět, je to dobrý hráč a dostane se do toho,“ ujišťoval Friis.

Ano, Ševčík v deštivé druhé půli předvedl hlavně to, co zdobí jeho hru. Tedy slušná kopací technika. Dvěma centry nabídl parťákům dobrou střeleckou příležitost, byl i jedním z hráčů, kteří se ujali standardních situací. Jenže chybělo finále, snaha se víc ukázat…

Pešek je zpátky a chválí Ševčíka: Má hlavu nahoře, nutí mě do náběhů Video se připravuje ...

„Hrálo se mi s ním skvěle. Když si vezme balon dopředu, tak má vždycky hlavu nahoře, mně to nutí do náběhů, což mám rád,“ pochvaloval si Pešek, jenž do zápasu naskočil po dlouhém zranění.

Do hlediště po mistrovské euforii zamířily stovky fanoušků, mezi nimi se objevily i známé tváře. Potenciální posily pro Pardubice sledoval jejich kouč Radoslav Kováč, pár schodů pod ním stál nový šéf úseku sparťanské mládeže Vítězslav Lavička, utkání přihlížel i Dávid Hancko či bývalý gólman Letenských Tomáš Vaclík.

Na hřišti nespatřil brankářského kolegu Matěje Kováře, jenž stále čeká, jak Manchester United rozhodne o jeho budoucnosti. Zato mezi třemi tyčemi sledoval premiéru jednadvacetiletého Jakuba Surovčíka, jenž do Sparty přestoupil z Jablonce.

Při prvním zákroku se natloukl o tyč, žádal si od spoluhráčů i riskantní rozehrávky. Jenže při jedné z nich výrazně chyboval, což potrestal Araujo-Wilson. Na Filův povedený obstřel už neměl nárok.

Letenští měli proti druholigovému celku viditelně navrch, jenže zřejmě ne tak, jak by diváci čekali. Neproměňovali šance, místy trestuhodně kazili rozehrávku. „My chceme Spartu!“ ozvalo se za nepříznivého skóre. Na to vzápětí odpověděl Pape Amath Cissé přesnou střelou zpoza šestnáctky.

Senegalský záložník patřil do skupinky mladíků, kteří v utkání zaujali. Vedle něj Schánělec, Goljan, Ryneš, Váňa nebo Suchomel. Všichni mají jen pár dní na to, aby Priskeho a spol. přesvědčili, že si zaslouží odjet na herní soustředění do Rakouska.

„Máme hodně hráčů pryč a tohle byla dobrá příležitost vidět hráče, kteří se k nám vrátili. Byla to pro ně šance ukázat, co umí,“ řekl Friis. „Byl to první test a bylo to hlavně o tom, abychom dostali do noh první minuty. Ale pokaždé chceme vyhrát, takže spokojení nejsme,“ dodal.