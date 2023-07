Černý se vrací ke zkratům: Dočkalova kopačka? Cedidla byl větší chyba

Mihl se u nechutně legendární hlavičky plzeňského Tomáše Chorého do tváře sparťana Asgera Sörensena. V tomto momentu však nechyboval, omyl šel zásadně za videorozhodčím Pavlem Fraňkem. Přesto i Dalibor Černý, nynější kometa mezi sudími ve fotbalové lize, má za sebou nedobré zápasy…

Asi nejvíce se o něm mluvilo poté, když na jaře 2022 nevyloučil v Jablonci sparťana Bořka Dočkala za ostrý faul, kop do hlavy Davida Housky.

„Ale já si ještě víc beru případ pana Cedidly,“ přizná. O co šlo? Zlínský obránce v srpnu 2022 v duelu na Slavii šíleným skluzem sestřelil domácího Ewertona. Od Černého viděl jen žlutou kartu, později však schytal pětizápasový distanc.

„Neschovával jsem se po tom. Byly to stejné případy, člověk se musí ponaučit a na další zápas jít s čistou hlavou,“ popisuje Černý. Jenže jak na to? Nejprve studiem záznamu. „Musím si říct, jestli jsem to špatně vyhodnotil,“ vykládá.

Tento omyl se dá napasovat na kauzu Cedidla. „Nebo jestli jsem prostě třeba blbě stál, stoprocentně jsem to neviděl, což byl Dočkalův případ,“ rekapituluje.