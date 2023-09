Tekijaški akrobaticky trefil bod. Můj první gól nohou, smál se Srb

Od svého příchodu z druhé polské ligy si na novou soutěž trochu zvykal, v podještědském derby ale srbský stoper Nemanja Tekijaški působil sebevědomě dozadu i dopředu. A co víc, dobrý výkon korunoval akrobatickým zakončením, kterým Jablonci zařídil bod. „Neradujeme se z něj. Takovou šňůru bez výhry jsem ještě nezažil,“ řekl rodák z Pančeva sympatickou češtinou.

Takový první gól v české lize je pro vás asi snový zážitek…

„Strašně mě ten gól těší, je to asi můj první gól nohou v kariéře! Myslím, že vypadal moc hezky.“

Kolik vás bude v šatně stát?

„Hodně! A pokladník je Tomáš Hübschman, takže to určitě budu muset zaplatit!“ (směje se)

Zvýšil trenér Látal po první půli hlas?

„Trochu, něco jsme si v šatně domluvili. Nedělali jsme to, co jsme si řekli na tréninku. V druhé půli jsme šli trochu na riziko, neměli jsme co ztratit.“

Druhý poločas se Jablonec zlepšil, dá se bod považovat za menší výhru?

„Z bodu se nějak neradujeme, chtěli jsme vyhrát. Víme, kde jsme v tabulce, ještě jsem žádný zápas nevyhráli…“

Jak moc je pro vás ta šňůra bez výhry nepříjemná?

„Nikdy v životě jsem to nezažil. Myslím, že se to otočí, ve dvou či třech zápasech nám chybělo štěstí.“

Po odpískané penaltě jste se trochu postrkal s Chalušem, oba jste dostali žluté karty. Co se tam stalo?

„Souček tam s ním začal trochu bojovat, tak jsem chtěl chránit kamaráda. Derby je o emocích, ale musel jsem pak být celý zápas opatrný, to byla trochu má chyba.“

Jak se vám v české lize líbí?

„Je to strašně tvrdá liga, hodně běhání. První zápasy pro mě byly hodně těžké, už je to ale lepší.“