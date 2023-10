Zápas blbec, hodnotil Hapal. Kukučka? Životní příběh si každý píšeme sám

Jak se vám líbil duel s Pardubicemi?

„Ačkoli jsme nezvítězili a v domácím prostředí ztratili body, budu vesměs pozitivní. V první půli nás soupeř, byť si nevytvořil žádné šance, zlobil po ztrátě míče. V některých momentech jsme byli daleko od protihráče, což se ve druhém poločase markantně změnilo. Nevycházely nám situace, že bychom zachovali větší klid, ni přesnost ve finálce, proto jsme se nemohli prosadit. Druhá půle byla jiná, a i když nás Pardubice mohly potrestat po brejku, hrálo se víceméně na jednu bránu. Situace jsme si vytvořili, bohužel jsme je neproměnili. S bodem spokojený nejsem, s výkonem ano, protože mužstvo to odjezdilo do poslední minuty. Za to bylo odměněno skvělými fanoušky. Aspoň jsme udrželi neporazitelnost v domácím prostředí. Cítím, že se mužstvo herně každým zápasem zvedá.“

Hrozili jste především střelami zpoza šestnáctky, ale dovnitř vápna jste se moc nedostali...

„Někdy jsme volili horší nebo špatné řešení. Jury (Jan Juroška) tam jednou dával Almásimu přihrávku pod sebe, možná měl volit nahrávku podél brány. Šíňas (Matěj Šín) se tam také dostal, Kubala měl stoprocentní šanci z malého vápna. Je pravdou, že to bylo složité, protože soupeře jsme natlačili do vlastní šestnáctky, kde už moc prostoru moc není na prostrkávaný balon. Centrů bylo dost, bohužel nás to netrefilo. Takový zápas blbec, řekl bych.“

Na druhou stranu, pardubická obrana fungovala dobře.

„Ano, mladí stopeři to tam všechno potrkali. Holt jsme na ně nevyzráli, ale co se týká statistiky, po celý zápas jsme byli lepší. Divákovi se zápas musel líbit, i když skončil remízou. Být více branek, bylo by to ještě zajímavější. Ale i tak výborný.“

Příběh Ondřeje Kukučky je známý. Fanoušci na něj pískali, byl pro vás předzápasovým tématem?

„Ne, vůbec. On si příběh píše sám, jako každý z nás. Z pohledu Pardubic odehrál dobrý zápas, ale já se v průběhu utkání neměl čas na jednoho hráče soustředit, takže to je spíše otázka na něj. Vím, za jakých okolností z Baníku odcházel, ale jak jsem řekl. Každý si životní příběh píšeme sám.“

Nicméně i díky jeho práci neměl tolik prostoru Tanko. Čím to bylo? Soupeř si dobře couvl občas?

„Možná tam v první půli byly dvě situace, kdy jsme prováhali přihrávku za obranu. Je složité, když je kombinací zatlačíme k vápnu, najít prostor na prostrčení balonu. V první půli byly příležitosti, jak to řešit, ve druhé chyběla přesnější nahrávka třeba od Jirky Bouly. Kdyby se povedla, mohl jít Tanko sám na bránu, nebo aspoň do situace jeden na jednoho.“

Co jste po zápase řešili s vaším kamarádem Radoslavem Kováčem?

„Nějak jsme to zhodnotili, myslím, že jsme se oba trefili. Kovy mi říkal, že je to šťastný bod. Pogratulovali a popřáli jsme si, oba jsme chtěli vyhrát, ale mezi námi není žádná rivalita. Naopak panuje kamarádství a přátelství. Jdeme dál.“

Je pro vás jiné, když je trenér soupeře kamarád?

„Před zápasem a po něm je to jiné, protože si vyměňujete nějaký pohled, pobavíte se víc než třeba s protějškem, který je o nějaké roky starší. Toho spíše respektuji. Pozdravíme se a soustředíme na svou práci. Tenhle týden jsme si však nevolali, respektovali jsme to oba dva, jinak si po každém zápase voláme a prohodíme pár slov.“

Základní část je za třetinou, jak jedenáct kol hodnotíte?

„Spokojený jsem s tím, že si mužstvo sedá, výkony jsou lepší a lepší. Věřím, že v tom budeme pokračovat i po repre pauze. Teď dobře potrénujeme a připravíme se na další zápas. Teď je ale zbytečné něco hodnotit. Je brzo. Jsme rádi, že jsme výš, ne jako v minulé sezoně, ale pořád máme na čem pracovat, zlepšovat se. Snad se nahoře udržíme co nejdéle, nejlépe po celou sezonu.“

Jak jste viděl penaltový zákrok Patricka Kpoza? Vypnutí celé levé strany?

„Myslím si, že ta přihrávka byla složitá, Kpozo to nemohl řešit hned odebráním toho prvního balonu. Pohybem se navázal… Nevím. Ještě jsem to neviděl, jestli došlo ke kontaktu. Spíše mě mrzí situace ze závěru, kdy Šíňas byl držený při svém zakončení. Ještě se na to musím podívat. Nemyslím si, že bychom v té chvíli vypnuli. Prostě přesná přihrávka za obranu, zrovna to hráč vycítil, šel do mezery, tělo na tělo, kontakt a rozhodčí pískl penaltu.“

David Lischka se zabydlel na pozici pravého stopera, roste každým zápasem, souhlasíte?

„Odehrál výborný zápas. Pasoval bych ho i na nejlepšího hráče. Hrál s velkým přehledem, byl tvořivý, dostával míče do meziprostoru, což bylo důležité. Výborný.“

Když Ewerton napřahuje, je to půlka gólu. Trefuje to takhle i na tréninku?

„On má výbornou střelu z dálky. Myslím si, že střela, ze které dal gól, je jeho trochu silnější. Jednu mu chytil gólman, pak ještě další šla kousek vedle. O centimetry. Ale on je komplexní hráč. Umí prostrčit míč, má cit pro nabíhající hráče, dobrý centr...“

Museli jste v závěru hodně utěšovat Filipa Kubalu, který spálil stoprocentní tutovku?

„Ne, ne. Filip je výborný hráč, jeho výkon možná snižuje ta velká šance, kterou neproměnil, ale na druhé straně nám ve středu odklepl z jedničky spoustu míčů. Umí si odskočit, uhrál mnoho situací, kdy jsme potřebovali nahoře míč udržet či zakrýt. Já myslím, že odehrál dobrý zápas. Gól přijde v dalším utkání.“

Kopali jste kolem deseti rohových kopů, jeden signál vyšel, ale chtělo by to asi větší nebezpečnost…

„Já myslím, že jsme byli nebezpeční. V jedné standardce Lischkovi chyběl kousek, aby se k míči dostal. Zahrávali jsme je slušně, druhá věc je se v nich prosadit. Víte, jak to je… Vy berete nějakou statistiku, já vidím, co děláme na tréninku. A míč směřuje tam, kam má, ale pak chybí jen se prosadit. To je škoda. Proto to tak vypadá, že jsme se neprosadili. Děláme na tom, víme, že by to chtělo více branek ze standardek, ale ve fotbale to tak je. Je období, kdy to tam nepadá, pak vám zase spadne téměř vše. Velmi silná je ve standardkách Olomouc, ale jen proto, že je to jediné mužstvo v lize, které blokuje hráče. Možná jsou v tom lepší, je třeba nad tím pouvažovat. Ale já říkám svůj pocit, třeba jste to z tribuny nebo z televize viděl jinak. Myslím si, že jsme to nekopali zle, jen jsme se neprosadili. A Pardubice to uskákaly. Bez chyby.“

Odehrajete v pauze nějaký přípravný zápas?

„Ne. Někteří reprezentanti odjedou, budeme trénovat. Jsem rád, že se můžeme v klidu chystat. Navíc nám hraje béčko.“