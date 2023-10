Malínský o výkonech „S“: Slovan si vylepil Douděru, Sparta vůbec nekazila

„Před zápasem Liberce se Slavií nešlo nezaznamenat výrok Davida Douděry, že jedenáct libereckých frajerů bude zalezlých v brance. Sám jsem měl během kariéry prořízlou pusu, člověku občas něco ujede a pak za to nese následky. Dovedu si představit, že v kabině Slovanu Doudisova slova rezonovala. Kluci to určitě vnímali, muselo je to nastartovat, motivovat. Ve finále se vše obrátilo proti autorovi výroku. Douděra byl o poločase střídaný, zápas mu nevyšel. Nicméně bych z toho nedělal haló, trenérovu důvěru neztratí. Jen si asi uvědomí, že není šťastné se takto vyjadřovat. Příště si dá určitě pozor.

Slyšel jsem, že v šatně Liberce měl Douděra vylepenou fotografii. Moc dobře vím, že ve Slovanu jsme si takové věci vždycky dovedli užít. Mít každý den na očích poněkud urážlivý výrok a autorovu fotku, je báječný nakopávák. Jakmile přijdeš do kabiny, hned tě to praští do očí, kluci to dokola glosují. Není pochyb o tom, že Slovan to chtěl Slavii pořádně osladit. Leč se to nepovedlo… Přitom sešívaným trvalo, než přepnuli na ligový režim. Na začátku udělali spoustu individuálních chyb, mnohdy nevynucených. Na druhou stranu musím ocenit Frýďase (Frýdka), jak Holešovi nasadil jesle, což vedlo k druhé brance. Udělal to pěkně, přesně takové akce na ligových trávnících chceme vidět. V mžiku to bylo z pohledu Slavie 0:2, a co teď s tím? S odstupem několika hodin mám dojem, že Liberec dohnalo uspokojení a soupeři extrémně pomohla vyrovnávací branka na 2:2 z pokutového kopu.

Penalta to byla strašně přísná. Takových odrazů je během zápasů hromada. Těžko se na to reaguje. Co těžko… Vůbec to nejde. Být v kůži trenéra Kozla, byl bych šíleně naštvaný. Myslím, že i ve Slavii moc dobře ví, že