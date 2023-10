Kometa Sparty Ryneš: Flegmatik s granátem v noze se tlačí do sestavy

Vysoký, levák, dobrá přihrávka, s minulostí v Hradci Králové, herní typ. Patří mu místo na kraji záložní formace fotbalové Sparty. Samozřejmě, je to Jaroslav Zelený, v minulé sezoně jedna z klíčových součástek stroje zvaného mistr ligy. Nebo je to jinak? Ano, mezi vyvolené vtrhl dravec Matěj Ryneš, reprezentanta Zeleného přibil pro velké zápasy na lavici náhradníků a jede bomby. U něj však nejde jen o symbolické přirovnání…

Na hřišti Betisu poslal epesní přihrávkou ke gólu Veljka Birmančeviče. Doma pomohl otevřít střet s Plzní další exkluzivní kolmicí, po níž se k oslavě dostal Qazim Laci. Proti Karviné skóroval ostrou dorážkou.

Ale především ve startovací jedenáctce byl v derby se Slavií, proti zmíněné Viktorii, v Seville či v odvetě s Dinamem Záhřeb, v níž si Letenští zajistili postup do skupinové fáze Evropské ligy.

„Je jedním z hráčů, kteří udělali velký pokrok. Matěj se zvedl, rozvíjí se a udělal velmi dobrý progres,“ chválí opakovaně mladíka kouč Brian Priske. „Mě to vůbec nepřekvapuje. Když se vracel do Sparty, věděl jsem, že se prosadí. Stačí nad ním držet ochrannou ruku, trochu ten bič. Byl jsem si jistý,“ přihodí Petr Pudhorocký, záložník Hradce Králové, který s Rynešem prožil ve Spartě celý dorostenecký věk, časy v druholigovém béčku a minulou sezonu spolu strávili právě na východě Čech.

Zastávka v Salonu republiky je na Rynešově příběhu naprosto zásadní, zlomová. V týmu „votroků“, pod psem na disciplínu Miroslavem Koubkem, se posunul na nynější úroveň.

„Byla to pro mě velká zkušenost, mohl jsem díky tomu nakouknout do ligy. Víceméně jsem hrál každý zápas, nasbíral jsem nějaké zkušenosti. Myslím, že mě to posunulo i v tom, že teď nejsem tolik nervózní. I fotbalově. Fyzicky i psychicky jsem dál než minulý rok,“ popsal v rozhovoru pro sparťanský web.

Nebylo to ale tak snadné a přímočaré. Zelenáč přišel z béčka Sparty, kde kopal druhou ligu. „Tam byl úplně jinde,“ přesvědčuje Pudhorocký, jenž šel stejnou cestou jen s tím rozdílem, že on sám podepsal Hradci na přestup, zatímco kumpán na hostování.

V Hradci měli jasno. Vysoký levák Ryneš se jim hodil na post wingbeka. Do systému se čtyřmi nebo pěti záložníky. Předpoklady má jednoznačné. Fyzicky je nadupaný, má skvělou levačku, vidění hry. Jen do něj trenéři museli „namlátit“ defenzivní schopnosti i pečlivost. Ale tomu se neleze divit, vždy byl jednoznačně ofenzivní borec, takové křidélko, jak říká hradecký asistent Stanislav Hejkal.

„Je to nadstandardní hráč. Má jedinou nevýhodu,