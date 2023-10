Faul! Měl jsem míč v ruce, zlobil se brankář Bajza po prohře v Karviné

Sudí Stanislav Volek dal za pravdu domácím, ani rozhodčí u videa situaci dodatečně nerozporoval. A protože Hradečtí své tutovky neproměnili, ve dvou případech je fantasticky vychytal Dominik Holec, zůstali bez bodu.

„Vyběhl jsem, chytil míč do ruky a měl jsem ho v ruce,“ popisoval brankář Pavol Bajza klíčovou situaci ze 78. minuty. „Pak jsem dostal úder do ruky a boku, míč mi vypadl, poodráželo se to. První střelu jsme ještě zablokovali, podruhé už to prostřelil.“

Gólman byl přesvědčený, že šlo o faul. „Myslel jsem, že to byl faul. Že mě trefil jejich hráč. Rozhodčí říkal, že do mě vrazil náš hráč... Já sám nevím, ale dostali jsme gól z ničeho.“

Karvinský stoper Jaroslav Svozil byl v klidu. Věřil, že souboj byl z jeho strany v pořádku. „Viděl jsem, že jde Bajza ven z brány, chtěl jsem mu to udělat těžší,“ popisoval. „Ať si jen jednoduše nesebere balon. Tak jsem do souboje šel, že se to může někde odrazit. A odrazilo. Nedovolený zákrok? Ne, ne.“

Tím si byl po zhlédnutí videa po zápase jistý i karvinský trenér Juraj Jarábek. „Čisté, spíš brankář fauloval. Díval jsem se na to, určitě regulérní gól.“ Jeho kolega Václav Kotal to nerozporoval. Živě z lavičky přehled neměl. „Nedokážu posoudit, od toho je VAR,“ pokrčil zkušený kouč rameny. „Rozhodující bylo, že jsme dostali gól, to je podstatné. Bohužel.“

Daleko víc ho mrzely nevyužité tutovky. Ve 30. minutě chyboval Jiří Fleišman a Štěpán Harazim šel na karvinského brankáře Dominika Holce úplně sám. Z druhé vlny ho podporoval Daniel Vašulín. Harazim střílel a Holec ho vychytal.

„Měl to posunout vedle Vašulínovi, ten by dával do prázdné,“ nechápal Kotal. „Byl tam krásně za ním. Otázka je, jestli o něm věděl a jestli měl přehled. Obrovská škoda! Tohle proměnit, vyvíjel by se zápas jinak. Když nedáte takové šance, nemůžete být úspěšní. S naší efektivitou nespokojenost, ztratili jsme si to vlastní vinou.“

Karvinský brankář Dominik Holec byl hrdinou duelu. Po sólu Harazima chytil v 87. minutě i dělovku Petra Kodeše, o dvě minuty později mu po ráně Jakuba Kučery pomohlo břevno. „V první řadě jsem rád, že se to konečně podařilo i mým směrem lépe vůči mužstvu,“ oddechl si Holec. „Že jsme udrželi nulu a že jsem zákroky měl. Mužstvu jsem pomohl a máme tři body.“

Co se mu při nájezdu Štěpána Harazima honilo hlavou? „Upřímně, tipl jsem stranu,“ popsal Holec. „Šel jsem tam trochu napřed, snažil jsem si ho otevřít, aby mi to dal přesně takhle. Měl jsem to od začátku v hlavě.“ S úsměvem přiznal, že o druhém soupeři ani nevěděl. S přihrávkou do prázdné nepočítal.

„Nějak si nevybavuju, že by tam byl druhý hráč,“ zasmál se karvinský brankář. „Nebudu lhát. Útočník měl hlavu dole, bylo vidět, že půjde sám. Vysloveně jsem si na něj počkal, zůstat na nohách co nejdéle a pak jsem šel na stranu, kterou jsem měl vybranou. Že to trefil zrovna tam, bylo pro mě i štěstí a jsem za to rád.“

Holec ocenil i parádní defenzivní práci spoluhráčů. „Zejména v posledních deseti minutách měli Hradečtí velký tlak, jsem rád, že jsme to ustáli. Chlapci to ubojovali, házeli se do střel, chytali tam i za mě. Takže super, že to tak dopadlo!“