Kušej: reprezentace i přestup volá. Ve Slavii už se fotil v dresu, ale pak...

Trhal Spartu na kousíčky bleskovým zrychlením, změnami směru, technikou. K tomu přihodil gól, nahrávku, vítězství, emoce i drzost. Vasil Kušej je zkrátka hit. Mladoboleslavský křídelník to demonstroval v neděli odpoledne, byl vládcem hřiště při výhře 3:1 nad mistrem. Proto se stal víkendovým králem pořadí iSport Indexu. Na radaru velkých klubů je delší čas, neměla by jeho služby žádat také reprezentace?

Dvě tuze interesantní přestupové lijány se motaly v letním okně kolem Vasila Kušeje, potetovaného špalka z Mladé Boleslavi. Není divu, tenhle podsaditý sprinter s míčem je jedno z nejzajímavějších jmen v lize, „zbožím“ pro největší kluby či zahraniční zájemce.

Pomohlo i velmi výrazné vystoupení na Euru do jedenadvaceti let, kde zazářil především v duelu s Německem.

„S balonem si dovolí, má dobrá řešení situací a myslím, že v Boleslavi dlouho nevydrží. Určitě má na top trojku v Česku, což ukázal už na Euru. Je to zajímavý hráč, rychlý, technický a dravý,“ přitaká internacionál Vladimír Šmicer, expert deníku Sport. „S každým fotbalistou se hodně bavíme o možnostech budoucího rozvoje. S Vasilem jsme diskutovali, co všechno může v budoucnu nastat s tím, že on má nadstandardní běžecká čísla, která jsou na úrovni hráčů Premier League a bundesligy,“ říká sportovní ředitel a bývalý trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych.

Ano, poptávali se mnozí, ale ve dvou případech se došlo skoro až na konec.