Doležal: Nevím, kdy jsem dal naposled gól. John snad jezdí na motorce

Začátek utkání jste měli výborný a pak jakoby dorazil strach o výsledek. Co se přihodilo?

„Start zápasu byl výborný, jak říkáte, dali jsme dva rychlé góly, pak ale až na pár výjimek nic. Boleslav nás zatlačila, byla lepší ve středu pole. Nejnebezpečnější byl Kušej, který hrál výborně. Udržovali si hlavně ve druhé půli tlak, ale jsem rád, že jsme to ubojovali aspoň na tu remízu. Po tom průběhu hlavně po přestávce, když tam přišli Pulkrab a Matějovský, létalo to do vápna, musíme být rádi za bod. Měl jsem pocit, že tam má John snad motorku.“

Vše vám ale hrálo do karet. Byli jste hodně na koni, když Holec ke všemu chytil v nastavení první půle penaltu?

„Domino je skvělý gólman, to bylo obrovské plus. Měli jsme ale ve druhé půli uhrát více míčů. Mohli jsme domácí více potrápit, je to škoda.“

Těsně před zahráváním penalty jste dostal žlutou kartu, něco se vám tam nezdálo?

„Měl jsem tam takový výlev a rozhodčí si myslel, že je to směrem k němu, tak mi dal žlutou. Na něj to ale vůbec nesměřovalo. Tak to někdy bývá.“

Mladá Boleslav – Karviná: Martin Doležal slaví první trefu v novém dresu, 0:2 Video se připravuje ...

Co jste si řekli o pauze, když jste vedli?

„Čekali jsme, že oni budou chtít dát co nejdřív gól, my jsme chtěli být aktivnější a více napadat, ale prostě to nešlo. Bolka ukazuje kvalitu, kterou na podzim prokazuje. S Matějovským to bylo ještě těžší. Neuhlídali jsme navíc roh, na který nás trenéři upozorňovali.“

Kdyby vám před zápasem někdo nabízel bod, tak ho vezmete?

„Určitě jsme jeli do Mladé Boleslavi s tím, že chceme bod, ale začátek byl takový, že najednou přemýšlíte nad výhrou, což je logické. Bohužel jsme si nepohlídali standardku a Ladrovi taky sedla střela z dálky. Myslím si, že tohle je bod za bojovnost, jak jsme dokázali ustát závěr.“

Co pro vás osobně znamená vstřelený gól? Naposledy jste se prosadil v září 2022 ještě v polské lize.

„Je to možné, vůbec si nepamatuju, kdy jsem naposledy skóroval. Je to velká vzpruha. Karviná mě přiváděla s nějakým očekáváním, ale důvěru jsem dosud moc nesplácel. Tentokrát se to povedlo. Z osobního hlediska mi zápas v Boleslavi vrátil určitou sebedůvěru. Hlavně je dobře, že jsem pomohl týmu.“