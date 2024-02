Hellebranda chtěl Jablonec, ale zůstává v Dynamu: Hodně se to zvedlo

PŘÍMO Z TURECKA | Nemá klidnou zimu. Nejen kvůli tíživé situaci v Českých Budějovicích, kde dnes nikdo neví, co bude zítra. Patrik Hellebrand (24) je žádaným zbožím, v merku ho má (měl) Jablonec, ostravský Baník i Slovan Bratislava. Takže? „Řeší se to, ale hlavou jsem nastavený na to, že budu ještě půl roku v Dynamu,“ říká šikovný střední záložník v rozhovoru pro iSport.cz, který vznikl v rámci soustředění v Turecku během utkání Zlína s bulharskou Dobrudžou Dobrich. Hellebrand se objevil na tribuně, neboť jeho otec Aleš je jedním z asistentů Bronislava Červenky.

Opravdu zůstanete půl roku před koncem smlouvy v Českých Budějovicích, které jsou v tabulce poslední?

„Za týden začíná liga a nevím o žádném klubu, kam bych měl jít. Věřím, že soutěž pro Budějovice zachráníme. Bude to boj, ale doufám, že to zvládneme. Kvalitu na to určitě máme. Šance podle mě je, a velká. Musím říct, že tréninky mají dobrou úroveň, neprohráli jsme ani jeden přípravný zápas. Hodně se to zvedlo.“

Kde se vzalo to zlepšení?

„Myslím, že jsme se semkli i s trenéry jako tým. Máme dobrou partu, sedlo si to.