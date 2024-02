Budějovice dluží výplaty! Nejvíc trpí Alli. Němec „utekl“, pak se vrátil

PŘÍMO Z TURECKA | Fotbalové České Budějovice mají problém. Ne že by to byla nějaká novinka. Jenže tahle věc se dotýká přímo kádru, trenérského štábu a pohody v kabině. Klub podle informací iSport.cz. dluží hráčům už dvě výplaty, prosincovou a lednovou. Před odletem ze soustředění v Turecku, které mimochodem uhradil majitel Vladimír Koubek na poslední chvíli, to potvrdil také kouč Jiří Lerch. „Tlačíme na vedení, aby se to vyřešilo a mohli jsme se soustředit jen na fotbal,“ prohlásil.