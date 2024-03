Kolář o derby, Staňkovi i rehabilitaci zraku: Pro návrat dělám maximum

Po letech spolupráce jste se stal ambasadorem značky Rio Mare, co to pro vás znamená?

„Moc se toho pro mě nemění, produkty Rio Mare jsem miloval už před tím, než jsem se na spolupráci domluvil. Když mě oslovili, neváhal jsem ani chviličku a na všem jsme se hned domluvili. Mění se pro mě jen to, že budu na některých produktech a budeme dělat kampaně.“

Vy a Rio Mare, to už je na sociálních sítích docela známé spojení. V minulosti jste říkal, že se jako influencer necítíte, už jste do té role dospěl?

„Nikdy jsem na tyto věci nebyl, ale když jsem si dohodl tuto super spolupráci, nezbývalo mi nic jiného, než se do toho světa ponořit. Hodně mi v tom pomáhá manželka. Roli hraje i to, že propaguju produkt, kterému stoprocentně věřím.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Ondřej Kolář (@kolacek16)

Je pro vás zdravá strava v životě sportovce zásadní, nebo si někdy zahřešíte?

„Každý ví, že si rád něco dobrého dám, ale musí to být dobře načasované. Když hrajete dva zápasy týdně, strava je extrémně důležitá, musíte hodně dobře spát, regenerovat a dobře jíst. Když už zahřeším, tak je to, když máme volno. Každý sportovec ale ví, že strava je nejdůležitější.“

Součástí života sportovce jsou i zranění. Vy jste si minulý týden zlomil v ruce člunkovou kost. Jak se to stalo?

„Bylo to na tréninku. Spoluhráč Boluwatife Ogungbayi vystřelil na přední tyč, byla to rána. Chytil jsem to, z toho jsem samozřejmě nadšený (směje se). Bohužel mi to ale otočilo zápěstí, hned se mi udělalo zle, tak jsem věděl, že to nebude žádná sranda. Je to vážnější, nejvíce mě bolí vazy. Po CT uvidíme, jak rozsáhlá je prasklina, musím počkat, až spadne otok. Snad to bude co nejméně, nějaký ten týden si ale odpočinu. Strašně mě to mrzí.“

Není to totiž jediný zdravotní problém, co řešíte…

„Přesně tak, jak se na začátku roku dostalo ven, mám problém s očima. Po dvou letech od úrazu na Rangers zjistili, že mám zpožděnou reakční dobu, což je dost velký problém. Ani jsem si to nepřipouštěl, ale když jsem viděl na papíře výsledky, všechno sedělo.

Jak se cítíte?

„Mám speciální tréninky se zrakem naplánované na devět měsíců. Teď jsem