Ščasný: Preciado? Stupidita, Spartu to může přijít draho. Ševčík je klíčový

Spartu v možném obratu s Mladé Boleslavi (1:1) zastavil Angelo Preciado. Ekvádorský reprezentant předvedl druhý zkrat za poslední měsíc. Co víc - Letenští se po bodové ztrátě dostali pod Slavii. „Vítěz základní části má obrovskou výhodu," říká zkušený trenér a expert deníku Sport Zdeněk Ščasný. „Slavia se dostala do pohody, ale nejsem z její hry unešený," doplnil. Jak by naložil s Preciadem?

Chápete Preciadovu reakci?

„Rozumím, že je Jihoameričan, a tím pádem prchlivý, vznětlivý, ale tohle zavání hloupostí. Spartu může přijít jeho nedisciplinovanost velmi draho. Udělat dvakrát během jednoho měsíce podobný přestupek je strašně trestuhodné.“

Jak ho potrestat? Co dál?

„Jsou pořád dvě roviny. Už to nevrátíte, je to pryč. Jako fotbalista je skvělý, Sparta ho bude chtít použít dál, ale je potřeba ho dostat do pozice, aby se to neopakovalo. Nabízí se sáhnout na peníze a dát podmínku, jestli se ještě něco takového stane, přijde enormní pokuta. Nejde o to ho potrestat za to, co se stalo, ale eliminovat, aby se to neopakovalo.“

Mohlo by to znamenat i jeho případný konec v klubu v létě?

„Jeho chování může mít