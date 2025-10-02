Shrnutí 10. kola iSport Fantasy: Cupák dohání Kušeje. V ideální jedenáctce opět sparťané
Minulou sezonu ještě válel za třetiligovou Kroměříž. V létě přestoupil do Zlína, vstoupil do profesionálního fotbalu a okamžitě se stal jedním z největších příběhů ročníku. Michal Cupák o víkendu rozhodl utkání proti Plzni a v iSport Fantasy je druhým nejproduktivnějším fotbalistou. Baník a Pardubice v 10. kole sehrály dva zápasy. Do nejlepší sestavy se však dostali pouze dva hráči.
Ideální sestava
Sparta neměla s Baníkem žádné problémy. Zvítězila jasně 3:0 a to vyneslo místo v ideální sestavě hned třem hráčům pražského klubu. Filip Panák s Patrikem Vydrou nasbírali excelentních 12 bodů a společně s Vašulínem byli nejproduktivnějšími hráči kola.
Byť Baník ve druhém utkání proti Pardubicím zvítězil, v sestavě nemá jediného zástupce. Tým z východu Čech naopak dva. Brankář Jáchym Šerák nasbíral devět bodů a obránce Ryan Mahuta jen o bod méně.
Hodnota ideální sestavy byla 67,3 milionu a nasbírala 108 bodů.
Popularita
Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Veljko Birmančevič, Abdallah Gning a Filip Novák. Útočník Karviné zapsal pouze dva body. Zbylí dva borci už ale produktivní byli. Birmančevič nasbíral 9 bodů, Novák o tři méně.
Nejprodávanějšími fotbalisty byli vykartovaný Matěj Vydra a Lukáš Haraslín. U záložníka Sparty je evidován nemalý propad ve vlastnictví. Ještě v sedmém kole se těšil více než 62% popularitě. Nyní Haraslína v týmu drží 45 % Trenérů.
Manažerům začíná docházet trpělivost i s Janem Kuchtou. Minulý týden ho prodalo přes 300 Trenérů. V posledních čtyřech kolech zapsal postupně jeden, dva, jeden a jeden bod.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat dnes. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 11. kolem se to dotkne například Ermina Mahmiče či Veljka Birmančeviče.
Uzávěrka 11. kola proběhne v sobotu 4. října ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu