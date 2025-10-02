Předplatné

Shrnutí 10. kola iSport Fantasy: Cupák dohání Kušeje. V ideální jedenáctce opět sparťané

Shrnutí 10. kola iSport Fantasy
Shrnutí 10. kola iSport FantasyZdroj: koláž iSport.cz
Lukáš Červ z Plzně, Michal Cupák ze Zlína, Jan Paluska
Trenér Jiří Krejčí v premiéře prohrál
Michal Cupák za Johnem Mercadem ze Sparty
Brian Priske v duelu s Baníkem
Brankář Jáchym Šerák z Pardubic v souboji s Christianem Frýdkem
Ostravští David Lischka a Matěj Chaluš brání Albiona Rrahmaniho ze Sparty
Jiří Boula z Baníku
15
Fotogalerie
Adam Papoušek
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Minulou sezonu ještě válel za třetiligovou Kroměříž. V létě přestoupil do Zlína, vstoupil do profesionálního fotbalu a okamžitě se stal jedním z největších příběhů ročníku. Michal Cupák o víkendu rozhodl utkání proti Plzni a v iSport Fantasy je druhým nejproduktivnějším fotbalistou. Baník a Pardubice v 10. kole sehrály dva zápasy. Do nejlepší sestavy se však dostali pouze dva hráči.

Začni hrát iSport Fantasy

Ideální sestava

Sparta neměla s Baníkem žádné problémy. Zvítězila jasně 3:0 a to vyneslo místo v ideální sestavě hned třem hráčům pražského klubu. Filip Panák s Patrikem Vydrou nasbírali excelentních 12 bodů a společně s Vašulínem byli nejproduktivnějšími hráči kola.

Byť Baník ve druhém utkání proti Pardubicím zvítězil, v sestavě nemá jediného zástupce. Tým z východu Čech naopak dva. Brankář Jáchym Šerák nasbíral devět bodů a obránce Ryan Mahuta jen o bod méně.

Hodnota ideální sestavy byla 67,3 milionu a nasbírala 108 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Veljko Birmančevič, Abdallah Gning a Filip Novák. Útočník Karviné zapsal pouze dva body. Zbylí dva borci už ale produktivní byli. Birmančevič nasbíral 9 bodů, Novák o tři méně.

Nejprodávanějšími fotbalisty byli vykartovaný Matěj Vydra a Lukáš Haraslín. U záložníka Sparty je evidován nemalý propad ve vlastnictví. Ještě v sedmém kole se těšil více než 62% popularitě. Nyní Haraslína v týmu drží 45 % Trenérů.

Manažerům začíná docházet trpělivost i s Janem Kuchtou. Minulý týden ho prodalo přes 300 Trenérů. V posledních čtyřech kolech zapsal postupně jeden, dva, jeden a jeden bod.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat dnes. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 11. kolem se to dotkne například Ermina Mahmiče či Veljka Birmančeviče.

Uzávěrka 11. kola proběhne v sobotu 4. října ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů