Kloppův trik na finále. Soupeř na utajeném zápase imitoval hvězdy Spurs | iSport.cz

Moderní fotbal rozhodují maličkosti, propracované detaily. Zřejmě proto neváhal trenér Jürgen Klopp svůj tým odvézt během přípravy na finále Ligy mistrů do Lisabonu. Liverpool zde v utajení sehrál modelové utkání s béčkem Benfiky. A nešlo o ledajaký zápas...

V tréninkovém kempu v Marbelle se odehrál za zavřenými dveřmi zápas s přesným zadáním. Klopp poprosil trenéra svého soupeře, aby jeho hráči co nejvíc napodobili způsob hry a taktiku, kterou očekával od Tottenhamu. Předně mělo jít o způsob napadání třech ofenzivních hvězda - Kanea, Alliho a Eriksena.

"Připravili jsme jejich dva nácviky z ofenzivy a dva z defenzivy. Také další varianty hry, o kterých jsme si mysleli, že by mohli použít ve finále," popsal svůj úkol trenér Benfiky B Renato Paiva do portugalských médií. "Simulovali jsme způsob rozehrávky mezi jejich stoperem a brankářem, defenzivní rozestavení 4-2-3-1 s útočníkem, co napadá stopery, a jejich desítkou (Eriksenem), který tlačí na liverpoolskou šestku."

Třítýdenní pauza, která dělila konec ligové sezony v Anglii a velké evropské finále, umožnila Kloppovi takto pečlivou a nestandardní přípravu. Liverpool se maximálně možným způsobem nachystal na to, co by mohlo v zápase o ušatý pohár přijít.

Liverpool ve finále pro mnohé překvapivě nehrál svým typickým agresivním způsobem s kolmými protiútoky a neúnavným presinkem. Naopak poctivá defenzivní práce a taktická disciplína slavný klub po výhře 2:0 dovedla k vytoužené trofeji.

"Klopp nás pochválil. 'Když vaši stopeři rozehrávali, my jsme na vás spustili stejný presink, který jsme používali na Manchester City. A vy jste ho dokázali překonat třikrát nebo čtyřikrát!'" prozradil Paiva.