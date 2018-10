Máte se na co těšit, slíbil Kozák před Českem. Chválil Schicka i Krmenčíka

"Myslím, že nejen my, ale i fanoušci obou táborů se mají na co těšit. Může to být atraktivní zápas, jedno i druhé mužstvo potřebuje vyhrát, takže předpokládám, že to nebude až tak takticky svázané utkání. Takový zápas, kde bude hodně emocí, by měl dát divákovi strašně moc. I hřiště je oproti minulému měsíci, kdy bylo v katastrofálním stavu, v pořádku. Nic nebrání, aby to byl kvalitní zápas," řekl na tiskové konferenci Kozák.

Slovensko už vedl v derby proti Česku před třemi a půl lety, kdy jeho svěřenci v přípravě v Žilině vyhráli 1:0. "Ten zápas měl též své kouzlo, teď je to soutěžní utkání. Ale já ten zápas beru jako každý jiný. My trenéři jsme během celého působení stále pod tlakem výsledků, takže i ten a vše okolo je stále stejné," řekl bývalý československý reprezentant.

Řada jeho svěřenců společný stát nezažila. "S hráči jsme se bavili. Ta rivalita tam je, ale nezažili určité věci. Oni to berou jako každý jiný zápas, není to takové, jaké to bylo v minulosti," podotkl Kozák.

Doufá, že nový český kouč Šilhavý, který nahradil na lavičce Karla Jarolíma, Slováky něčím zásadním nepřekvapí. "Mírná nevýhoda to je, ale sledovali jsme i jeho působení na klubové úrovni. Každý trenér má něco svého a on není výjimka. Předpokládáme, že i národní mužstvo povede tímto způsobem. Takže nevěřím, že by nás něčím překvapil," uvedl Kozák.

"Samozřejmě má málo času, aby za ten krátký čas něco extra udělal, ale je jasné, že má svou představu o mužstvu. Někteří hráči se do národního týmu po nějaké době vrátili," doplnil Kozák.

Je mu jasné, že jen výhra ještě oba týmy reálně udrží ve hře o postup ze skupiny B1. Oba soupeři jsou bez bodu po prohře s Ukrajinou, která vede tabulku s šesti body.

"Češi s Ukrajinou dali brzy gól, který určil vývoj zápasu, pak dostali gól v závěrečné minutě první půle a v nastaveném čase. Ta skupina je strašně vyrovnaná a předpokládám, že vyrovnaný bude i tento zápas. My i Češi chceme ještě potrápit Ukrajinu, takže oba týmy potřebují zápas vyhrát. Jiný výsledek situaci ohledně prvního místa neřeší," řekl Kozák.

Český tým má podle něj navzdory nezdarům v poslední době mimořádně kvalitní individuality. "V útoku Krmenčík, který má jiné přednosti než Schick, dobře se ukazují Zmrhal, Jankto, Barák. Dočkal delší dobu nehrál v reprezentaci, a když nastoupí, bude mít velkou motivaci. V obraně jsou zkušení hráči z bundesligy, v brance tři výborní brankáři," uvedl.

"Když se na to člověk podívá, je to mnohem širší záběr, než máme my. Češi jsou ale větší národ, je to normální. Když sledujete kvalitu ligových zápasů v Česku a u nás, je to rozdíl. Oni mají základnu mnohem širší s deseti miliony oproti pěti," dodal čtyřiašedesátiletý kouč.

