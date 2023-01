Kupte si United! Neoblíbení Američané chtějí miliardy. Jak hospodařili?

Manchester United, dvacetinásobný mistr Premier League, je na prodej. I když zatím není jasné, jestli se rodina Glazerových rozhodne zbavit celého klubu, nebo jen jeho části. Momentálně to vypadá, že platit bude první varianta. To vítají zejména fanoušci, pro které jsou američtí majitelé už od jejich vstupu do klubu nepřátelé. Stále je ale možné, že celou transakci zhatí obří částka, kterou za slavnou značku požadují. Jaká zhruba je? A co všechno prodej ovlivní? A jak zoufale klub vyhazoval peníze za nákupy hráčů? I to najdete v zavřené části článku včetně detailních dat a statistik.