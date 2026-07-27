Fotbalové přestupy ONLINE: Boj o objev MS vyhrál Real, PSG ukončilo jednání
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 27. července 2026
Finanční dostihy o devatenáctiletého Yana Diomandeho vyhrál Real Madrid. Za reprezentanta Pobřeží slonoviny, o kterého stály také Paris St. Germain a Liverpool, zaplatí podle médií Lipsku přes 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Mladý křídelník už se dohodl se španělským velkoklubem na podmínkách smlouvy.
Hlavním adeptem na získání Diomandeho byl vítěz Ligy mistrů PSG, ale v neděli jednání ukončil kvůli přehnaným finančním požadavkům. „Částky požadované za přestup a jako plat byly naprosto nepřiměřené. PSG neporuší své principy racionálního finančního řízení a vyváženosti kádru,“ uvedl francouzský klub podle BBC.
Představitelé VfB Stuttgart jsou blízko dokončení přestupu slovenského křídelníka Lea Sauera z Feyenoordu. Oba kluby již dosáhly úplné dohody. Stuttgart hledá před novou sezónou posily do ofenzivy a vedle Dženana Pejčinoviće patří Sauer mezi jeho hlavní cíle. Přestupová částka by měla činit necelých 15 milionů eur, přičemž díky bonusům může vzrůst až na 17 milionů eur. Dvacetiletý reprezentant se se Stuttgartem dohodl na smlouvě platné do roku 2031.
Edin Džeko ve 40 letech bude v kariéře pokračovat v Schalke, kde prodloužil smlouvu o další rok do léta 2027. Odmítl tak zájem z MLS a Serie A, aby si mohl s klubem z Gelsenkirchenu zahrát německou Bundesligu. V ní poprvé působil už před 19 lety v roce 2007, když do Wolfsburgu přišel tehdy z Teplic za 100 milionů korun.
Bývalý trenér české reprezentace a současný kouč Ružomberoku Jaroslav Köstl zkritizoval vedení svého klubu za pomalý způsob, jakým přivádí posily. Slovenský celek prý počítal s Antonínem Vaníčkem naposledy působícím v Českých Budějovicích, útočník ale nakonec zamířil do Brna a byl už u výhry Zbrojovky nad Spartou. „Když vidím, že ten hráč v sobotu porazí Spartu Praha v dresu Brna a mohl tady být, tak mi to trhá srdce,“ posteskl si Köstl.
Slavia potvrdila hostování dvou hráčů v Artisu, tuto sezonu v Brně stráví Neil Glossoa i Emmanuel Fully.
Slavii se hlásí další slavný zájemce o Štěpána Chaloupka. Podle informací iSportu by stopera ráda přivedla portugalská Benfica! Více čtěte ZDE >>>
Andrea Pirlo se nestane novým trenérem italské fotbalové reprezentace. Sedmačtyřicetiletý kouč dubajského klubu United FC, který byl považován za hlavního favorita na převzetí národního týmu po Gennaru Gattusovi, v pondělí na instagramu uvedl, že svaz jednání ukončil.
Zprávy ze dne 25. července 2026
Bývalý brankář Baníku Dominik Holec má nové angažmá. A ne jen tak ledajaké. Jednatřicetiletý gólman bude od nové sezony působit v Indonésii, kde podepsal smlouvu s nováčkem první ligy Garudayaksa FC.
Arsenal se podle informací The Athletic zajímá o Viniciuse Júniora z Realu Madrid. Brazilec má 12 měsíců do konce smlouvy a vedení Realu přemýšlí o křídelníkově budoucnosti - jednání o nové smlouvě se totiž zatím příliš neposunuly.
Britský novinář David Ornstein tak informuje, že situaci sonduje úřadující mistr Premier League. Upozorňuje ale, že zatím nedošlo ke kontaktu mezi kluby. Zájem je v rané fázi. Vinicius Júnior dosud za Real Madrid odehrál 375 soutěžních utkání, vstřelil 128 branek a přidal 100 asistencí.
Korejský záložník I Kang-in přestoupil z Paris St. Germain do Atlétika Madrid, se kterým podepsal pětiletou smlouvu. Podle agentury AFP španělský celek za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatil 40 milionů eur (966 milionů korun).
Sparta hlásí velkou posilu! Krátce před startem nové sezony Chance Ligy oznámil pražský klub příchod norského útočníka Jonatana Brauta Brunese z polského Rakówa Čenstochová. Za poslední dva ročníky Ekstraklasy vstřelil 25letý forvard 30 gólů. Ofenzivní vlohy má v genech, jelikož jde o bratrance celosvětové hvězdy Erlinga Haalanda. Více čtěte ZDE >>>
Čtyřicetiletý brankář Vozinha si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chilském klubu Colo Colo. Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i marketingovým tahem.
Zprávy ze dne 24. července 2026
Český fotbalista Antonín Barák nakonec z Fiorentiny do APOELu Nikósie nezamíří. Kyperský klub v prohlášení na sociálních sítích oznámil, že se obě strany dohodly na ukončení jednání o přestupu.
Španělský trenér Pep Guardiola italskou fotbalovou reprezentaci trénovat nebude. Nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině, uvedla agentura ANSA. Podle italských médií převezme tým Andrea Pirlo. Smlouvu by měl podepsat do mistrovství světa v roce 2030.
Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri se po návratu do Manchesteru City podrobí operaci zad. O zákroku informoval trenér Enzo Maresca. Jak dlouho bude třicetiletý záložník, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem finálového turnaje, mimo hru, kouč neupřesnil. Maresca ujistil, že navzdory spekulacím o Rodriho budoucnosti v klubu s ním počítá. „Kolem velkých hráčů jsou vždycky spekulace, takže jsem v klidu. Je to normální, když vyhráli mistrovství světa,“ řekl Maresca.
Kanonýr Harry Kane se podle britských médií chystá jednat s Bayernem Mnichov o nové smlouvě. Kapitán anglické reprezentace má kontrakt do konce nadcházející sezony, ale německý šampion chce útočníkovo setrvání prodloužit, uvedl web BBC. Kane přišel do Bayernu z Tottenhamu v roce 2023. Bavorský klub za něj podle médií zaplatil více než 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) a udělal z něj nejdražšího hráče bundesligy.
Novým trenérem belgické fotbalové reprezentace se podle očekávání stal Mark van Bommel. Devětačtyřicetiletý Nizozemec podepsal smlouvu do mistrovství Evropy v roce 2028. Svaz o tom informoval na webu. Van Bommel nahradí Rudiho Garciu, jenž dovedl tým do čtvrtfinále nedávného mistrovství světa, kde Belgie vypadla s pozdějšími šampiony ze Španělska. Po turnaji francouzskému kouči skončila smlouva.
Newcastle získal z Monaka francouzského talentovaného záložníka Aladjiho Bambu a za dvacetiletého fotbalistu podle médií zaplatí včetně bonusů 34 milionů liber, tedy 964 milionů korun. Anglický klub na svém webu oznámil, že s mládežnickým reprezentantem podepsal pětiletou smlouvu.
Španělský trenér Pep Guardiola italskou reprezentaci trénovat nebude. Podle agentury ANSA nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině. Pětapadesátiletý kouč o tom informoval technického ředitele svazu Paola Maldiniho krátce poté, co se objevily zprávy, že se obě strany výrazně rozcházejí v otázce výše platu. Guardiola údajně požadoval 20 milionů eur ročně, federace nabízela polovinu.
West Ham a Tomáš Chorý – bylo to opravdu na stole? Ačkoliv před definitivním omilostněním útočníka Slavie rezonovala v českých médiích informace o oťukávačce ze strany West Hamu, kterou Sportu rovněž jeden zdroj potvrdil, dost možná se nezakládaly na pravdě. Podle zdrojů blízkých londýnskému klubu se Kladiváři na Chorého nedotázali, ani o hráče oficiální cestou neprojevili zájem.
Jednatřicetiletý útočník nepatří do typologie hráčů, které klub pro návrat mezi elitu hledá. West Ham je se slávistickými hráči spojován díky své minulosti opakovaně, v zimě se rovněž objevovaly nepřesné informace o zájmu o Mojmíra Chytila. Tak či tak, situace je uzavřená, Chorý zůstává ve Slavii, a pokud odehraje podzim bez vroubku, otevře se cesta k prodloužení smlouvy.