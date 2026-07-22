Fotbalové přestupy ONLINE: Co bude s Mahmičem? V Liberci popsali současnou situaci
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 22. července 2026
V Liberci zatím zůstává záložník Ermin Mahmič. Jednadvacetiletý bosenský reprezentant se coby střídající hráč blýskl dvěma góly na světovém šampionátu v Americe a je o něj zájem. „V tento okamžik zatím zůstává. Mistrovství světa sotva skončilo, některé trhy se teprve rozjíždí. Tím, jaké jsou naše představy za tohohle hráče, se ty trhy limitují. Ale přestupové okno bude trvat ještě dlouho. Nejsme pod žádným tlakem,“ řekl sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie. Také kouč Bronislav Fodrek počítá u Mahmiče s oběma možnostmi. „Prodloužila se mu sezona, dostal dovolenou. Takové věci se dějí možná ze dne na den. Jeden telefonát může celou situaci změnit. Pracujeme s verzí, že odejde i s verzí, že zůstane. To ukážou až následující dny,“ uvedl trenér.
Záložník Phil Foden se dohodl v Manchesteru City na prodloužení smlouvy do konce června 2030. Anglický fotbalový vicemistr to uvedl na svém webu. Foden v klubu působí od devíti let. Šestadvacetiletý anglický reprezentant získal v dresu Citizens 17 trofejí včetně šesti ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. Dosud za Manchester City odehrál 369 soutěžních zápasů a vstřelil 110 branek.
Dlouholetý český fotbalový reprezentant Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. APOEL Nikósie na sociálních sítích oznámil, že jednatřicetiletý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z Fiorentiny. Barák má v národním týmu na kontě 44 zápasů a 11 gólů, naposledy reprezentoval před dvěma lety. V Itálii působil od roku 2017, kdy přestoupil ze Slavie do Udine. Hrál i za Lecce, Veronu a naposledy druhou ligu v Sampdorii Janov.
Italský fotbalový svaz potvrdil, že jedná s trenérem Pepem Guardiolu o možném nástupu k národnímu týmu. V podcastu „Cronache di Spogliatoio“ to uvedl předseda federace Giovanni Malagó. „Ještě není nic jisté, ale myslím, že bylo správné a důležité jednání zahájit a pokračovat v něm,“ řekl Malagó. Dodal, že pokud by se bývalý kouč Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo Barcelony reprezentace ujal, přineslo by to svazu vysoké náklady.
Bývalý reprezentační obránce Ondřej Kúdela se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra ve Vlašimi. V desátém týmu minulé druholigové sezony bude pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. „Jsme rádi, že se k nám Ondra připojil. Pro hráče bude určitě přínosem, protože má bohaté zkušenosti z předních českých klubů, ale i z reprezentace,“ uvedl Střihavka. Kúdela v minulé sezoně působil ještě jako hráč na Žižkově, i vinou zdravotních problémů ale nastoupil jen k pěti druholigovým zápasům.
Při čekání na hrotového útočníka řeší dalšího stopera. Fotbalová Sparta usiluje o příchod dvoumetrového Tobiase Guddala, který se momentálně připravuje s Tromsö na čtvrteční kvalifikaci Evropské ligy proti Hradci Králové. Více čtěte ZDE>>>
Belgická fotbalová reprezentace už zná nového hlavního trenéra. Podle novináře Fabrizia Romana po Rudi Garciovi, se kterým belgický svaz po letošním mistrovství světa neprodloužil smlouvu, povede „rudé ďábly“ bývalý nizozemský defenzivní záložník Mark van Bommel.
Zprávy ze dne 21. července 2026
Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villy do Chelsea. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. „Jsem nadšený. Chelsea je nejlepší londýnský klub a už jako malý kluk jsem ho obdivoval,“ řekl třiadvacetiletý Rogers, který na Stamford Bridge podepsal šestiletou smlouvu s opcí na další rok.
Antonín Barák opustí po devíti letech natrvalo Itálii. Kromě půlročního hostování v Kasimpase si na Apeninském poloostrově zahrál za Udinese, Lecce, Veronu, Fiorentinu a Samdorii. Teď jednatřicetiletý záložník přestupuje z Fiorentiny na Kypr, kde bude oblékat dres Apoelu Nikósie. Podle renomovaného italského novináře Gianlucy Di Marzia se již dojednávají poslední detaily.
Český útočník Daniel Fila míří na hostování do Serie B. V kádru Benátek, které postoupily do nejvyšší soutěže nenašel místo, a tak putuje o soutěž níž do Avellina. Druholigový celek, který trénuje legendární obránce Alessandro Nesta, si zahrál v uplynulé sezoně play off o postup, v něm ale neuspěl.
Asger Sörensen by měl být na odchodu ze Sparty. Třicetiletý obránce je podle dánského webu Tipsbladet blízko přestupu do Kodaně. Stoperovi, který posílil Pražany v roce 2022, zbývá na Letné rok do konce smlouvy. První nabídka se tak měla pohybovat okolo milionu euro (24 milionů korun). Tu však měli Pražané podle informací inFotbal.cz odmítnout. Sörensenovu návratu do domoviny brání prý fakt, že za něj Sparta nemá náhradu a čekají ji předkola evropských pohárů. Přesun do Dánska se tak může odložit na konec přestupového období.
Obránce pražské Slavie Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians. Slovenský fotbalista přišel do Edenu loni v létě, ale hned na úvod svého angažmá utrpěl vážné zranění kolene a celou sezonu byl na marodce. Nyní se přesouvá do Ďolíčku, kde by měl získat zápasovou praxi. Kluby o formě jeho působení jednají.
Zinédine Zidane údajně již podepsal smlouvu s Francouzskou fotbalovou federací a reprezentaci své rodné země by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Informoval o tom novinář Fabrizio Romano.
O Zidaneově nástupu k národnímu týmu se mluví delší dobu. Už loni v lednu trenér Didier Deschamps oznámil, že po letošním mistrovství světa francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl od roku 2012 a na světovém šampionátu s ní vybojoval zlato a stříbro, na nedávno skončeném turnaji byla Francie čtvrtá.
Nyní má výběr převzít čtyřiapadesátiletý Zidane, jehož syn Luca reprezentuje Alžírsko. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 svůj bývalý klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
Český mládežnický reprezentant Yannick Eduardo odešel z bundesligového Hoffenheimu na roční hostování do týmu nováčka nizozemské ligy Haagu. Dvacetiletý útočník, který má i nizozemské občanství, přestoupil z Dordrechtu do Hoffenheimu letos v únoru. V Dordrechtu Eduardo hostoval z Lipska, druholigový nizozemský klub jej vykoupil a následně obratem prodal do jiného bundesligového celku.
Za Hoffenheim, kde hrají i čeští reprezentanti Vladimír Coufal, Adam Hložek a Robin Hranáč, si připsal jeden start, jinak nastupoval za jeho třetiligovou rezervu. Vedle Dordrechtu hrál druhou nizozemskou ligu i za Emmen a De Graafschap.
Italskou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Pep Guardiola. Se slavným španělským koučem o víkendu jednali v Barceloně podle italské televizní stanice Sky Sport nový technický ředitel Italské fotbalové federace Paolo Maldini a jeho poradce Leonardo. Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, který skončil po neśpěšné baráži o MS.
Zprávy ze dne 20. července 2026
Široký kádr Slavie opouštějí dva mladí fotbalisté. Zatímco Marek Naskos do Vlašimi přestupuje (sešívaní si nechávají možnost zpětného odkopu), Samuel Pikolon bude ve stejném druholigovém týmu hostovat.
Zprávy ze dne 19. července 2026
Tomáš Schánělec přestupuje do Dukly. Čtyřiadvacetiletý útočník a odchovanec Sparty na Julisce podepsal víceletý kontrakt, jak klub oznámil na svém webu.
Zprávy ze dne 18. července 2026
Anglický reprezentační záložník Morgan Rogers odchází z Aston Villy do Chelsea, která za něj údajně zaplatí rivalovi z Premier League 117 milionů liber (3,33 miliardy korun). Tím by se Rogers stal nejdražším anglickým fotbalistou v historii, o milion liber by překonal částku za dva týdny starý přestup Elliota Andersona z Nottinghamu do Manchesteru City.
Podle francouzského webu Foot Mercato anglický Leeds již zahájil přestupová jednání s Lyonem ohledně Pavla Šulce. Francouzský klub stále čelí finančním obtížím, a proto je velmi pravděpodobné, že bude nucen prodat další ze svých opor. Teprve po roce stráveném v klubu již čerstvě uvolnil Afonse Moreiru do Leverkusenu a nyní by mohl zpeněžit i českého reprezentanta. Momentální překážkou je požadovaná cena, Olympique si Šulce cení na 25 milionů eur, v přepočtu 605 milionů korun. Lyon jej přitom přiváděl z Plzně za 7,5 milionu eur.
Nováčka Chance Ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Carlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. Šestadvacetiletý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem, může nastoupit také ve středu obrany. „Pracovitý borec, neúprosný a fantasticky odolný v osobních soubojích. Umí výborně odebírat míče, čistit to a do toho přidejme ještě díky jeho parametrům výbornou hru hlavou,“ řekl o nové posile trenér Artisu Roman Nádvorník.