Fotbalové přestupy ONLINE: Halinský do Pardubic! Liberec koupil nigerijský talent ze Srbska
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. září 2026
Devatenáctiletý Johnson Agwom Dauda podepsal s Libercem smlouvu na pět let. V probíhající sezoně však bude nadále sbírat zkušenosti na hostování v srbském FK Novi Pazar, odkud na sever Čech přestoupil.
„Johnson Dauda je pro nás investicí do budoucna a především do jeho potenciálu. Jedná se o křídelního hráče s velmi zajímavými fotbalovými vlastnostmi. Splňuje všechny předpoklady, které od krajních hráčů vyžadujeme a které jsou podle nás důležité pro jeho adaptaci na naši ligu i následné prosazení na evropské scéně. Když se tedy naskytla příležitost získat ho ze Srbska, rozhodli jsme se ji využít,“ uvedl generální ředitel klubu Jan Nezmar.
Hráče nad 30 let letos už ne. Na konci přestupního termínu se Artis snaží posílit kádr o mladé borce do ofenzivy. Zájem o nigerijského útočníka Philipa Onyediku (20) ze Skalice sice ztratil, ale ve hře je příchod generačního talentu polského fotbalu. S FC Kodaň ladí hostování Dominika Sarapaty (18), který loni v létě odcházel ze Zabrze do Dánska v přepočtu za sto milionů korun! Více čtěte ZDE >>>
Podle informací iSportu odchází Denis Halinský na podzimní hostování bez opce do Pardubic. V sobotu na Slovácku už by měl figurovat v základní sestavě trenéra Jana Trousila.
Nejdražší přestup řecké ligy! Olympiakos Pireus se dohodl na trvalém příchodu kolumbijského záložníka Gustava Puerty z Nottinghamu Forest. Přestupová částka má dosáhnout zhruba 20 milionů eur, což by z Puerty udělalo nejdražší posilu v historii řeckého fotbalu. Dosavadní rekord drží Zlatko Zahovič, který v roce 1999 přestoupil do Olympiakosu za 13,5 milionu eur. Puertův příchod zároveň uvolní prostor pro odchod talentovaného Christose Mouzakitise do Hull City, který za řeckého záložníka údajně zaplatí 15 milionů eur. Olympiacos si navíc ponechá 50 % z případného budoucího přestupového zisku.
Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber (3,53 miliardy korun). Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. Fernández už maximum Premier League stanovil v roce 2023, kdy přišel do Chelsea z Benfiky Lisabon za 106,8 milionu liber. Loni toto maximum překonal Liverpool, který za švédského útočníka Alexandera Isaka zaplatil Newcastlu 125 milionů liber. Pětadvacetiletý Fernández jako první hráč přestoupil dvakrát za více než sto milionů liber. Se City, které jeho příchod potvrdilo na webu, podepsal mistr světa z roku 2022 pětiletou smlouvu. Fernández se rovněž stal nejdražší posilou v historii Manchesteru City. Rekord dosud držel anglický reprezentant Elliot Anderson, kterého úřadující vicemistři v červenci přivedli z Nottinghamu za 116 milionů liber.
Juventus získal na roční hostování německého útočníka Nicka Woltemadeho z Newcastlu. Pětadvacetiletý hráč po Bundeslize a Premier League pozná také italskou Serii A. Woltemade strávil v Newcastlu jedinou sezonu, během které nastoupil do 33 ligových zápasů a zaznamenal 8 gólů. V aktuálním ročníku přidal ve dvou utkáních 1 asistenci.
Nováček turecké ligy Corum se dohodl na hostování bývalého velkého talentu Borussie Dortmund Youssoufa Moukoka (21). Mladý německý útočník se tak v Turecku potká s Erminem Mahmičem, který ještě nedávno působil v Liberci. Moukoko strávil uplynulý rok v dánské Kodani, kde nastoupil do 46 zápasů a zaznamenal 18 gólů a 3 asistence.
Přestup Folarina Baloguna z Monaka definitivně padl! Útočník neprošel zdravotní prohlídkou a Everton od jeho příchodu ustoupil, resp. v jednáních odmítl pokračovat sám hráč poté, co se klub snažil vyjednat menší přestupovou částku. Balogun z transferu do Evertonu nakonec vycouval sám a z tréninkového centra odešel bez podpisu. Everton se pak pokusil narychlo získat Zirkzeeho z Manchesteru United, ale neuspěl. United nabídku odmítli kvůli nedostatku času na nalezení náhrady. Monako navíc na poslední chvíli stoplo i přestup Lamina Camary do Chelsea.
Everton se znovu dohodl s Manchesterem City na ročním hostování třicetiletého křídelníka Jacka Grealishe, jenž bude pokračovat v Evertonu, kde působil už minulou sezonu. V Premier League tehdy nastoupil do 20 zápasů, ve kterých si připsal 2 góly a 6 asistencí. Jeho sezonu ale předčasně ukončilo zranění nohy.
Dvě posily z Chelsea získal Tottenham! Mychajla Mudryka na hostování do konce sezony. Součástí dohody je také opce na přestup ve výši 75 milionů liber. Ukrajinský křídelník se znovu potká s trenérem Robertem De Zerbim, pod kterým působil už v Šachtaru Doněck. Na soutěžní zápas ale čeká už od listopadu 2024, kdy dostal stopku kvůli dopingovému případu. Druhým jménem je obránce Tosin Adarabioyo, který přichází na trvalý přestup.
Zprávy ze dne 1. září 2026
Americký útočník Folarin Balogun míří z Monaka do Evertonu. Podle britských médií zaplatí liverpoolský klub za pětadvacetiletého fotbalistu 40 milionů liber (1,13 miliardy korun). Balogun podepíše v novém působišti čtyřletou smlouvu.
Jihoafrickou reprezentaci povede potřetí v kariéře Pitso Mosimane. Dvaašedesátiletý kouč nahradil Belgičana Huga Broose, který u týmu skončil po mistrovství světa. Příchod bývalého záložníka k týmu „Bafana Bafana“ oznámila domácí federace SAFA.
Everton opouští ofenzivní tahoun Iliman Ndiaye, přestupuje totiž do Manchesteru City. Tým pod vedením Enza Marescy za senegalského křídelníka zaplatil přes 65 milionů liber i s bonusy. Šestadvacetiletý Ndiaye upřednostnil City před Tottenhamem a v Manchesteru podepsal smlouvu na pět let. Ndiaye letos načal třetí sezonu v Evertonu, v jehož dresu nastřílel 17 branek v 74 zápasech.
Útočník Jonathan David odešel z Juventusu na hostování do Atlética Madrid. Ve španělském klubu bude působit do konce sezony. Šestadvacetiletý David působil v Juventusu od loňského léta, kdy přišel z Lille. Ve francouzském celku před tím strávil pět let a v roce 2021 mu pomohl k zisku titulu.
David v minulé sezoně za Juventus dal osm branek v 46 soutěžních zápasech. Za kanadskou reprezentaci na letošním mistrovství světa skóroval v pěti utkáních třikrát
Přestup Ermina Mahmiče z Liberce má zajímavou dohru - jeho otec totiž zareagoval na slova Ondřeje Kanii o přestupové částce. Záložník na konci srpna zamířil do tureckého celku Corum, co poté o libereckém majiteli řekl Enes Mahmič? Více ZDE>>>
Útočník Beto přestoupil z Evertonu do Fiorentiny. Italský celek podle médií za osmadvacetiletého reprezentanta Guiney-Bissau zaplatil 15,4 milionu eur (asi 373 milionů korun).
Zůstane Sahmkou Camara ve Slavii, nebo ještě změní dres? Podle informací webu iSport se do hry o slávistického stopera vložil na poslední chvíli, tedy den před uzávěrou evropských soupisek, Slovan Bratislava. Je otázkou, zda přebije nabídku z Pardubic.
Arsenal opouští další ofenzivní hráč, do konce sezony bude v Dortmundu hostovat Ethan Nwaneri. Křídelník odehrál v mladém věku za Arsenal už 51 zápasů a dal deset gólů, pořád je nejmladším hráčem, který kdy za Arsenal nastoupil. V jarní části minulé sezony hostoval v Marseille. Součástí hostování není opce na přestup a úřadující mistři Premier League mají možnost si křídelníka v lednu stáhnout zpět do kádru.
Kolem Ladislava Krejčího panovala přes celé léto nejistota. Spekulovalo se o možném odchodu z Wolverhamptonu, a to ještě během úterý, tedy v závěrečný den přestupového období v top ligách. Už dřív se o něj zajímal Leeds, West Ham a naposledy údajně také Ipswich. Podle insidera Nathana Judaha už ale padlo rozhodnutí, že český reprezentant by měl zůstat v anglickém klubu, do něhož přestoupil před rokem.
Plzeň oznámila další posilu do defenzivy! Jak informoval Deník Sport a web iSport, Viktoria dotáhla přestup Tobiáše Pališčáka. Osmnáctiletý talentovaný stoper slovenské Žiliny a i přes zájem zahraničních klubů podepsal na západě Čech smlouvu na čtyři roky. Více o transferu mezi Žilinou a Plzní ZDE>>>
„Jde o mimořádný talent, který sledovala řada evropských klubů. I proto jsme rádi, že se nám podařilo Tobiáše přivést do Viktorky. Společně jsme si nastavili plán jeho dalšího rozvoje a chceme rozvíjet obrovský potenciál, který v sobě má,“ uvedl Martin Vozábal, sportovní ředitel klubu. „Je urostlý, rychlý, má dobré čtení hry. Věříme, že skvěle zapadne do našeho týmu,“ doplnil Vozábal.