Fotbalové přestupy ONLINE: Posily pro Chelsea! Blues zaplatí Sportingu téměř dvě miliardy korun

Kapitán německé reprezentace Joshua Kimmich prodloužil s Bayernem Mnichov smlouvu o další čtyři sezony do konce června 2029. Bavorský klub to uvedl na svém webu. Původní kontrakt měl třicetiletému záložníkovi vypršet po tomto ročníku. Německá média přitom koncem února informovala, že Bayern Kimmichovi nabídl novou, lehce vylepšenou smlouvu, kterou však stáhl poté, co hráč příliš dlouho váhal s podpisem.

„V Bayernu mám to nejlepší prostředí pro dosažení sportovních cílů. Proto jsem se rozhodl prodloužit smlouvu. Cítím se tu dobře a ještě jsem neřekl poslední slovo,“ uvedl Kimmich.