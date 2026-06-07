Fotbalové přestupy ONLINE: Wolves potvrdili Krejčího přestup, smlouva pro Sochůrka
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 7. června 2026
Sparta si pojistila svůj klenot. V den jeho osmnáctých narozenin oznámila, že podepsala víceletý kontrakt s Hugem Sochůrkem, talentovanou kometou ligy. Střední záložník se na jaře zapracoval do kádru Briana Priskeho a momentálně je s českou reprezentací na mistrovství světa v Americe. Délku kontraktu Sparta nezveřejnila.
Toto spojení by si pár let zpátky ani fanoušek s hodně bujarou fantazií nevysnil. Yaya Touré, fotbalová ikona, přichází na Slovensko – bude trénovat Slovan Bratislava. Šokující tah probublával v zahraničních médiích už v minulých dnech a zanedlouho už by měl být Afričan oficiálně představen. Nahrazují v Bratislavě Vladimíra Weisse marketingovým tahem, nebo dobře promyšlenou filozofií? „Roli by mohl hrát i americký investor,“ říká novinář Vladimír Pančík z deníku Šport. Více ZDE>>>
Ladislav Krejčí se dle očekávání stane 15. června kmenovým hráčem anglického Wolverhamptonu, kde v uplynulé sezoně působil. Sestupující celek z Premier League to oznámil během víkendu na svém webu, kde poskytl fanouškům kompletní informace o změnách v kádru. V případě českého reprezentanta se jedná pouze o formalitu, součástí hostování totiž byla povinná opce, která se automaticky aktivovala po určitém počtu odehraných zápasů.
Krejčí patřil stabilně do základní jedenáctky, během jednoho ročníku o sobě v Anglii dal vědět. Není tak překvapením, že kolem něj údajně krouží i celky, které se v nejvyšší soutěži udržely. Z Molineux by se mohl během léta znovu stěhovat na novou adresu.
Druhá letní posila bude zřejmě konkurencí pro silnou dvojici Lukáš Červ a Patrik Hrošovský. Fotbalová Plzeň se měla podle informací deníku Sport a webu iSport vrátit do debat o středního záložníka Stefana Pirgiče, který hraje za Železničar Pančevo. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. června 2026
Záložník Václav Černý s fotbalisty Besiktase mají nového trenéra, jímž je osmačtyřicetiletý Ital Vincenzo Italiano. Naposledy působil v Boloni, kde měl mezi svěřenci jiného Čecha Martina Vitíka. Klub z Istanbulu dnes oznámil Italianův příchod na sociálních sítích, smlouva je na dvě sezony.
Zprávy ze dne 5. června 2026
Artis Brno potvrdil Martina Vaniaka s Jířím Vágnerem za nové asistenty Romana Nádvorníka. Vágner byl naposledy hlavním trenérem ve slovenských Zlatých Moravcích, Vaniak vedl brankáře v Opavě, kde byl ještě před pár měsíci Nádvorníkovým pobočníkem.
Trenér Marek Kulič končí u týmu Chrudimi, který nebude hrát druhou ligu. Nové angažmá by měl mít v Hradci Králové, kde převezme mistrovský tým do devatenácti let, bude s ním hrát Ligu mistrů. Dosavadní kouč Luděk Klusáček by měl mít jako šéftrenér na starosti dorostenecké týmy a třetiligovou rezervu.
Hvězdný spoluhráč pro Antonína Kinského! Tottenham posílil obránce a legenda Liverpoolu Andy Robertson.
Zbrojovka hlásí velké příchody! Nováčka Chance Ligy posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali v Brně víceleté smlouvy. „Příchod takto zkušených fotbalistů je pro náš klub výrazným posílením. Jaromír Zmrhal i Petr Ševčík už mnohokrát prokázali svou vysokou kvalitu na ligové i evropské scéně. Není náhoda, že byli v posledních letech opakovaně nominováni do české reprezentace,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Dvaatřicetiletý Zmrhal v nejvyšší domácí soutěži odehrál za Mladou Boleslav a Slavii 205 zápasů a vstřelil 30 branek. Působil i v Brescii či Slovanu Bratislava a naposledy v Apollonu Limassol. V kariéře získal dva tituly se Slavií a tři se Slovanem. V národním týmu má na kontě 23 startů a jeden gól.
„Po několika letech v zahraničí jsem cítil, že nastal správný čas vrátit se do české ligy. Zbrojovka na mě udělala velký dojem svými ambicemi i způsobem, jakým funguje. Těším se na novou výzvu," uvedl Zmrhal.
Stejně starý Ševčík v lize nastoupil do 193 utkání, působil v Olomouci, Liberci, Slavii, s níž se stal čtyřikrát mistrem, a Jablonci. Prakticky celou minulou sezonu zmeškal kvůli loňskému zranění a operaci kolena, zasáhl jen do jednoho druholigového utkání za slávistickou rezervu. V brněnském týmu ale stejně jako Zmrhal obstál při zdravotní prohlídce.
„Cítím se zdravotně i herně velmi dobře. Už od prvního kontaktu s vedením Zbrojovky jsem měl z jednání dobrý pocit a utvrdil jsem se v tom, že jde o správný krok. Udělám maximum pro to, abychom v tabulce skončili co nejvýše," konstatoval sedmnáctinásobný reprezentant Ševčík.
Zprávy ze dne 4. června 2026
Slavia získala novou posilu do obrany, z francouzského druholigového Pau FC přichází jednadvacetiletý Neil Glossoa, který v Edenu podepsal smlouvu do roku 2031. Odchovanec Auxerre původně nastupoval jako střední záložník, v Pau se ale přesunul na kraj obrany, kde zaujal především rychlostí, dynamikou i výškou 188 centimetrů. Slavia s ním počítá hlavně na pravou stranu hřiště, kde chce zvýšit konkurenci. Mohlo by se tedy jednat o náhradu za Davida Douděru, který byl z týmu po posledním derby se Spartou vyloučen. Glossoa půjde do přípravy s A-týmem a po měsíci klub vyhodnotí další plán jeho rozvoje. V uplynulé sezoně Ligue 2 odehrál 27 zápasů, připsal si tři asistence a pomohl týmu ke konečnému devátému místu.
Ebrima Singhateh z Jablonce se stal první letní posilou Sparty. Dvaadvacetiletý gambijský křídelník na Letné podepsal víceletý kontrakt. Přichází jako jeden z nejlepších driblérů české nejvyšší soutěže. Více čtěte ZDE>>>
Americká investiční společnost Blue Crow Sports Group prodala španělský klub Leganés, podle informací iSportu za zhruba 100 milionů eur, vydělala na něm tedy více než dvojnásobek. Zástupci Blue Crow v minulosti vlastnili druholigový Vyškov, poté jednali o koupi Sigmy Olomouc, Hradce Králové, Pardubic a Karviné, nic z to však neklaplo a minimálně u MFK je za to vzhledem k současné skupině pochopitelně ráda. Podle redakčních zdrojů již Američané nemají o český fotbal zájem a definitivně opouštějí tuzemský trh.
Česká gólmanka Barbora Votíková opustí Arsenal, kam dorazila na začátku letošního února na půlroční hostování ze Slavie. Londýňané zveřejnili na webových stránkách seznam hráčů a hráček, kterým vyprší platný kontrakt a nebudou v klubu pokračovat. Mezi nimi je rovněž jméno devětadvacetileté bývalé hráčky Slavie. „Děkujeme všem za přínos pro klub. Navždycky zůstanete součástí rodiny Arsenalu, přejeme vám do budoucna hodně zdraví a štěstí,“ stojí v článku.
Zajímavou posilu z Francie brzy představí fotbalový Zlín. Podle informací iSportu míří do klubu Chance Ligy stoper Prince Mbatshi Mukuba (20) z Olympique Lyon. Více čtěte ZDE >>>
Dvacetiletý obránce David Grygera, syn bývalého reprezentanta Zdeňka Grygery, podepsal první profesionální smlouvu se Zlínem. V klubu prošel žákovskými i dorosteneckými kategoriemi, dostal se až do mužů. Patří mezi opory rezervního týmu a v letošním ročníku třetí ligy odehrál 29 utkání, ve kterých zaznamenal čtyři branky. V létě půjde do předsezónní přípravy s ligovým týmem.
Český útočník Patrik Schick si bude muset po mistrovství světa zvykat v Leverkusenu na nového trenéra. Vedení Bayeru oznámilo, že na lavičce skončil po necelém roce ve funkci Dán Kasper Hjulmand. Jeho nástupcem se stal španělský kouč Carles Martínez. S mistrovským týmem z roku 2024 podepsal smlouvu do léta 2028. Dvaačtyřicetiletý Martínez naposledy tři roky trénoval Toulouse, kde mu na konci sezony vyprší smlouva. V uplynulém ročníku nejvyšší francouzské ligy s týmem obsadil deváté místo.
Před prezidentskými volbami v Realu Madrid se oba kandidáti navzájem předhánějí v příslibech posil pro úspěšnou budoucnost. Současný šéf Florentino Pérez slíbil, že v případě znovuzvolení přivede Ibrahimu Konatého a trenéra Josého Mourinha. Jeho rival Enrique Riquelme láká voliče na Erlinga Haalanda a Rodriho. Volby jsou naplánovány na neděli. Více čtěte ZDE>>>
Ani Zbrojovka Brno, ani Baník Ostrava. Třiadvacetiletý stoper Dalibor Večerka z Teplic se nakonec pravděpodobně nebude nikam stěhovat a na Stínadlech podle informací iSportu prodlouží smlouvu. Ta mu původně končila za rok a byla v ní zahrnuta výstupní klauzule (přes šest milionů korun) platná od 1. července 2026, což konkurence věděla.Večerka se ocitl na seznamu vyhlédnutých posil prvoligového nováčka, datově si ho analyzoval i zachráněný slezský klub z Bazalů, nicméně podle redakčních zdrojů chtěly levonohého stopera Teplice tak moc udržet a prodloužit kontrakt, že dohoda obou stran spěje k finálnímu podpisu.
Zprávy ze dne 3. června 2026
Příbram se loučí hned s devíti hráči prvního týmu, všichni byli u Litavky na hostování. Defo Conte, Šimon Černý, Mitchell Ejedegba, Vojtěch Hora, Tomáš Jedlička, Kryštof Karban, Sebastian Kop, Sulaiman Mulumba a Daniel Šmiga tak klub opouštějí, alespoň pro tuto chvíli. „O tom, zda se někdo z těchto hráčů objeví u Litavky i v příští sezoně, se nadále jedná,“ dodává totiž klub v prohlášení na sociálních sítích.
Lazio Řím převzal trenér Gennaro Gattuso. Na lavičce týmu nahradil Maurizia Sarriho, který po nepříliš povedené sezoně po vzájemném dohodě skončil a odešel do Bergama. Bývalý reprezentační záložník AC Milán naposledy trénoval italský národní tým, s nímž selhal v boji o postup na mistrovství světa a po prohrané baráži odstoupil.