Huf před baráží o inspiraci Jágrem i oslavě: Spal jsem v šatně na karimatce

Jaromírem Jágrem to před třemi a půl lety začalo. A od neděle bude v baráži pokračovat. Proti hokejové legendě v dresu Kladna se opět postaví Daniel Huf (23), stěžejní postava zlínských Beranů. Gólman, který v play off Chance ligy vychytal Porubu, Třebíč i Vsetín a troufá si také na Rytíře. „Je to těžká sezona, ale pro mě jako vysněná. Kdyby byla lehká, dělá to každý,“ vypráví přemýšlivý mladík v rozhovoru pro iSport Premium. Co mu poradil Marek Čiliak?