Přestupy NHL ONLINE: Pittsburgh si pojistil švédského beka na 5 let | iSport.cz

PODPIS - Výrazně si v Pittsburghu finančně polepší třiadvacetiletý švédský obránce Marcus Pettersson. Po sezoně mu končí roční kontrakt na 874 125 dolarů, a ten se změní v pětiletou smlouvu na 20,1 milionu. Účastník posledního mistrovství světa v tomto ročníku v 50 zápasech vstřelil jeden gól a na 14 jich nahrál. Jednou se také zvládl poprat.

The Penguins have agreed to terms with defenseman Marcus Pettersson on a five-year contract extension.



The deal will kick in at the beginning of the 2020.21 season and run through the 2024.25 campaign, carrying an average annual value of $4,025,175.https://t.co/5rzWRFQXyC pic.twitter.com/pi9ik3sDEV