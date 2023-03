Plzeň: debata v šatně bez trenérů, pak jízda. Pour viděl tým, co šel vyhrát

Byl to bezvadný zápas všech plzeňských hráčů. Ale jeho zejména. Jakub Pour roztopil toužebně očekávané ohně v indiánské rezervaci a perfektně odpracovanou šichtou posunul svůj tým ke srovnání série v předkole extraligového play off. Škodovka sehrála báječně druhý duel v Liberci a po okázalém triumfu 6:0 navnadila své fanoušky na víkendové bitvy na západě Čech. „Tohle vítězství je pro ně, oni si ho zaslouží ze všech nejvíc,“ pravil příkladně Jakub Pour.

Třiadvacetiletý útočník zdatně využil usazení do první formace a vyprojektováním úvodních dvou tref rozklíčoval vše podstatné. Pak už to byla exhibice… „Řeknu to jednoduše, tohle byl tým, který šel vyhrát! A po celých šedesát minut jsme všichni dělali to, co jsme měli. A bylo to vidět,“ pochvaloval si 23letý útočník.

Čtvrteční triumf se začal rodit už ve středu večer. Hráči si bez přítomnosti trenérů popovídali. Ne extra moc, ale zase ne jen tak trochu a obyčejně. Tým pochopil, o co jde.

„Chvilku jsme byli v šatně, promluvili jsme si a řekli, že se musíme pořádně připravit na další den a všechno změnit. Ve středu to z naší strany nebyl povedený výkon, nezbývalo nám než vše otočit. Počínaje přístupem, chozením do brány a do každého souboje. Musím vyzdvihnout i našeho gólmana, který předvedl famózní výkon,“ rozplýval se Pour, jenž se loni v prosinci vrátil z farmy Chicaga.

Pokud bude předvádět i dál podobné výkony jako ve čtvrtek večer, Plzeň z toho bude velmi těžit. Pour je při dobrém rozpoložení sám o sobě soupeřům velmi nebezpečný, navíc zvedá kumpány kolem sebe.

„Snažím se pomáhat týmu hraním silového hokeje, udržením se na puku, tlačím se do branky, do zakončení a chci připravovat šance spoluhráčům. Snažím se hrát svůj hokej, jak nejlíp umím a věřím, že jsem týmu pomohl. Je skvělé, že jsme vyhráli!“ pokračoval.

Liberec působil papírově jako velký favorit, ale opět se ukazuje, že prognózy před play off jsou zrádné. Na druhou stranu, nikdo nemohl čekat, že Tygři přejedou Indiány jako zamrzlý rybník. „Věřím, že nám tahle výhra pomůže. Zase však musíme zůstat nohama na zemi, před námi jsou další těžká utkání. Urvali jsme první, chceme vyhrát další dva zápasy,“ netají Pour.

V uvozovkách stačí využití dvakrát domácího prostředí. Jakub Pour je ovšem optimistou. „Před námi je ještě spousta práce, pokud ale budeme pokračovat jako dneska, věřím, že to zvládneme,“ vyhlásil tvrdý útok za postupem do čtvrtfinále.

Teď se těší, že v sobotu a v neděli příznivci Škodovky vytvoří pekelnou kulisu. „Tohle vítězství je i pro naše fanoušky, kteří za námi stáli i při posledních porážkách a nepovedených výkonech. Právě oni si takovou výhru a výkon zaslouží ze všech nejvíc. Věřím, že nás doma podpoří, vytvoří nám krásnou atmosféru a my jim to následně vrátíme,“ vzkazuje jim Pour a těší se na to, jak si oba tábory navzájem pomůžou.

