Hlasování o Královi: přísnější než stanovy, ale... Členy VV si vybral sám

Na gesto Tomáše Krále se lze dívat tak, že dá ve středu svoji funkci prezidenta Českého hokeje k dispozici. Kvůli svému spojení s vojenskou kontrarozvědkou o sobě nechá hlasovat na výkonném výboru . Podle stanov ho může odvolat dvoutřetinová většina, tedy sedm lidí z deseti. „Pokud bude polovina lidí pro to, abych skončil, tak skončím,“ zpřísnil režim. Ale nenechte se zmást. Lidi do výkonného výboru si navrhuje sám, jeho pozice je extrémně pevná.

Všem členům výkonného výboru napsal Tomáš Král mail, že na schůzi 14. října vysvětlí svoje spojení s vojenskou kontrarozvědkou. Nakonec o něm dlouho mluvil na pondělní tiskové konferenci a výkonný výbor svolal už na dnešek. Chce slyšet, jestli má v hokeji důvěru.

Sám se hlasování vzdá, neplánuje se schůze účastnit.

„Udělám to tak, že tam vůbec nepůjdu. Budu připravený, kdyby se se mnou chtěli potkat a na něco se zeptat, v dosahu budu. Ale na svaz nepojedu a vše proběhne tajným hlasováním, aby se každý mohl rozhodnout, jak opravdu cítí,“ uvedl prezident svazu.

Členové výkonného výboru Tomáš KRÁL Petr BŘÍZA Aleš PAVLÍK (majitel HC Vítkovice) Libor ZÁBRANSKÝ (majitel Komety Brno) Jaromír JÁGR (majitel Rytířů Kladno) Daniel SADIL (předseda Litoměřic) Marek CHMIEL (výkonný ředitel Třince) Bedřich ŠČERBAN (jednatel Dukly Jihlava) Jiří ŠINDLER (para hokej) Jiří ŠLÉGR Milan VACKE

Stanovy hovoří jasně: pokud dvě třetiny zvednou ruku pro odvolání, šéf svazu skončí. On pak na tiskové konferenci dodal, že k tomu, aby odstoupil, není potřeba sedmi hlasů. Stačí pět. Když dostal otázku, zda hodlá rezignovat sám, odpověď našel rychle. „Ne,“ odvětil.

„Historicky jsem už několikrát přemýšlel o tom, že bych se na tu práci vykašlal. Ale určitě ne v téhle situaci. Pokud bych zaregistroval, že názor mých kolegů takový je, nebo bych vnímal, že takhle to vidí i partneři, odešel bych. Mým cílem není, abych hokeji škodil,“ rozvedl svůj pohled. „Takže neodstoupím. A ne proto, že bych trval na své židli, ale proto, že kdybych to udělal, tak by spousta lidí měla asi radost. To si radši počkám, až něco provedu,“ dodal.

Klíčovým faktorem ovšem je, že nejspíš ani sám nečeká, že by se našlo pět lidí, kteří anonymně vyplní lístek s tím, že má skončit.

Volba výkonného výboru totiž neprobíhá tak, že by mu členy navrhovalo volební plénům. Svoji rotu si šéf svazu vybere sám, přečte jména, zvedne se les rukou a není co řešit, posvěceno. Vzhledem k tomu, jak inteligentní Tomáš Král je, si rozhodně do výkonného výboru nevybere silnou oponenturu, která by s ním mohla jednou válčit. Vždycky tam napíše své lidi, na které je spoleh, aby měl pohodlnou většinu.

Dá se počítat s tím, že víc hlasů pro odvolání prezidenta než jeden by byl šok. Na tiskovou konferenci si také Krále přišli přímo poslechnout někteří zaměstnanci svazu, mimo jiné i šéftrenér a kouč národního týmu Filip Pešán. Dorazil i Daniel Sadil, člen výkonného výboru a šéf Litoměřic, kde svaz drží a platí svůj „projekt Dukla“.

„Když dospěje výkonný výbor k tomu, že pro český hokej bude lepší, když vypadnu, tak se seberu a vypadnu. Můžu vás ujistit, že kvalita mého soukromého života se velmi značně zlepší. Ale abych odešel proto, že proběhlo, co proběhlo? To nemůžete očekávat,“ pravil pak rázně Král.