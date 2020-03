Během své kariéry už zažil český profesionál několik krušných období. Řadit mezi ně bude Roman Kreuziger i poslední dny na etapovém závodu Paříž – Nice, jedné ze zřejmě na delší dobu posledních cyklistických akcí. Všechny závody jsou totiž v tuto chvíli pozastaveny do 3. dubna, málokdo však věří tomu, že se tento termín ještě neposune. Se slavnými klasikami je to tak nyní hodně nahnuté. Ale to teď řeší málokdo. Všichni jsou především rádi, že jsou už doma se svými rodinami. „Situace je teď pro všechny složitá, ale je to tak, jak to je. Musíme být doma a přečkat toto období,“ souhlasí Kreuziger.

Závod Paříž – Nice byl nakonec zkrácen jen o jeden den, jelo se tedy do soboty. Jaký byl váš návrat domů?

„Paříž – Nice bylo takové všelijaké, nevěděli jsme, jestli skončíme ve čtvrtek, po páteční etapě… Nakonec jsme to vydrželi do soboty. Myslím si, že to organizátoři zvládli dobře, snažili se a my jsme se díky tomu v pelotonu cítili opravdu bezpečně. Nikdy jsme nebyli moc společně, dokonce ani na hotelu, tam jsme byli pohromadě jen sedm závodníků na večeři. Myslím, že to byl poslední závod na delší dobu.“

A co pak cesta do Česka?

„Ta byla trochu náročnější. Měl jsem letět přes Frankfurt do Prahy, ale tam odtud nám zrušili všechny lety. Naštěstí se mi povedlo mít auto z půjčovny, takže z Frankfurtu jsem jel hned do Prahy, vrátil jsem auto, kdyby náhodou byla Praha na další dny zavřená. Pak jsem vyzvedl své auto, vrátil jsem se domů, takže jsem byl doma v sobotu v noci. A i když to bylo hektické, jsem rád, že jsem to udělal takhle a jsem doma. Pro mě bylo nejdůležitější se dostat sem, abych nezůstal někde v Evropě. Sice všichni zaručují, že dostat se domů není problém, ale opravdu s těmi lety, kde se ruší spojení, to není teď jednoduché.“

O zrušeném letu z Frankfurtu jste věděl už dřív, nebo jste to zjistil až tam?

„Naštěstí jsem se to dozvěděl už v Nice, že mi ruší let. Takže asistentka z týmu mi zamluvila auto. Ale když jsem přišel do půjčovny, řekli mi, že do Čech mi auto nepůjčí. Naštěstí tam ještě byla jiná společnost, která mi auto půjčila bez problémů. To jsem pak hned v Praze vrátil. Čekal tam na mě už pán v roušce, který si ho přebral, až když jsem bezpečně opustil auto a všechny věci jsem měl vyndané. Podepsal jsem protokol o autě, pak si zašel o dvě patra výš pro své auto a vrátil se domů.“

Už jste ale aspoň s rodinou…

„Ano, to je hlavní. A teď mi začíná období, kdy budu doma, jsem v kontaktu s trenéry a domlouváme se, jak naplánovat další týdny, ne-li měsíce. Nikdo totiž v tenhle okamžik neví, co bude dál. Sice teď říkají, že se nezávodí do 3. dubna, ale všichni jsme si vědomi toho, že virus tak rychle asi neodejde, že toto období bude prodloužené. Takže všichni čekáme, co se dozvíme. Sportovci jsou zvyklí mít věci naplánované a teď nikdo neví, co jak přesně bude. Ale teď je důležitější, aby se tenhle problém v Evropě a ve světě vyřešil, aby se to mohlo vrátit do normálu. Sice je tady spousta informací, které vyvolávají hrůzu, ale doufám, že když budeme respektovat pravidla a hygienická doporučení, že to přejdeme poměrně rychle.“

Vraťme se ještě k samotnému poslednímu závodu. Jak to vypadalo přímo na místě? Už dřív se objevovaly zprávy, že si někteří závodníci stěžovali, proč se pokračuje, že by chtěli jet domů. Jak probíhala komunikace uvnitř pelotonu a s organizátory?

„Já jsem byl zástupcem našeho týmu NTT, takže jsem byl ve skupině, která tohle s organizátory řešila. Věděli jsme, že se domů nějak dostaneme, ale byli jiné, kteří to měli horší. Od čtvrtku bylo závodění nejisté, protože spousta lidí byla pro to být už doma. I psychicky to bylo náročné. Máte závodit, ale vlastně nevíte, jak dlouho vás ještě nechají. Do toho máme spoustu kamarádů v Itálii, kteří jsou dlouho v karanténě a vidí, jaký ten problém opravdu je. Protože celá Itálie je opravdu kouslá a je to tam velký problém. I když si nemyslím, že to nezvládli. Byli první v Evropě, které to zasáhlo, a bohužel se to tam rozšířilo. První kroky jsou vždycky složité.“

Vy sám teď musíte také dodržovat určitá pravidla po návratu z rizikových zemí, tedy dvoutýdenní karanténu s tím, že nemůžete vůbec opustit domov, že?

„Ano, ale naprosto to respektuji. A i to, že mají být teď doma všichni, kromě cest do práce, je podle mě správně. Je určitě fajn strávit čas s rodinou. I když tedy celou dobu být zavřený jen doma, s dětmi, se psy, obzvlášť u nás, kteří jsme zvyklí být neustále venku… Takže teď sbíráme informace, co vlastně můžeme a co ne. Jsem zastáncem toho všechno tohle dodržovat. Jestli se to má vymýtit, aby se to nešířilo, tak jsou to správné kroky. Podle mě od těch, kteří se vrátili z rizikových oblastí a pak tady fungovali normálně dál, to nebylo úplně zodpovědné.“

Jaké jste dostali informace a instrukce od týmu, trenérů při odjezdu z Nice?

„Týmoví doktoři úplně neplaší, ani tým. Řeší se to, jako kdyby to bylo zimní období. Takže my si teď pár dní odpočineme po závodech a budeme dál trénovat s tím, že celý tým se snaží dát dohromady věci, aby až se to všechno uklidní a vrátíme se, jsme byli připravení. S tím, že spousta lidí ve Španělsku, Itálii taky nesmí trénovat venku, takže si myslím, že bude období trenažérů. Naštěstí fungují věci jako je třeba Zwift, kde se dají dělat i skupinové jízdy na trenažéru. Nikdy jsem nevěřil tomu, že dospějeme do situace, kdy budeme fungovat takhle ve virtuálním světě, ale bohužel realita je teď taková. Ale v dnešní době už jsou trenažéry na úplně jiné úrovni, než byly třeba před deseti lety, takže už se na tom dá opravdu trénovat. Někteří jsou na to zvyklí víc, někteří míň, všichni bychom preferovali trénovat někde venku v teple. Ale teď musíme hlavně tímhle krátkým obdobím přejít dál.“