KARLOS SHOW: Vémola promluvil jako Terminátor! Strakova pravda o tataráku | iSport.cz

Tři legendy si pozval Karlos Vémola do dalšího dílu své KARLOS SHOW. Fotbalovou, kulturistickou a dabérskou. Právě herec Pavel Soukup pak bojovníkovi splnil jeden sen - jako dabér Arnolda Schwarzeneggera nechal Vémolu promluvit hlasem Terminátora. Na své zážitky i inspiraci se Schwarzeneggerem zavzpomínal věhlasný kulturista Pavol Jablonický. A někdejší fotbalista Franz Straka zase připomněl, jak si kazetu s Terminátorem dovezl z Austrálie.

Franzův tataráček. Když se někde objeví František Straka, tohle téma musí přijít na přetřes, a ani v Karlos Show nechybělo. „Vždycky ho dělávám sám,“ usmíval se bývalý obránce a impulzivně upozorňoval na fakt, že ho nikdy nedával hráčům v den zápasu, jak se někdy uvádí. „A žádný mastný topinky, jen tousty na sucho,“ dodala sparťanská legenda, kterou někteří fanoušci odvrhli ve chvíli, kdy Straka kývl na trenérskou nabídku ze Slavie… „Idioti jsou na jedné i na druhé straně,“ odmítal ale tezi, že slávističtí příznivci jsou víc na výši.

O správnou výživu se v současnosti stará i Pavol Jablonický. Československá kulturistická legenda a amatérský mistr světa. A největší Vémolův vzor… „Já vždycky říkám, že dřít umí každej… To nemyslím na tebe, ty musíš dřít,“ obrátil se vypracovaný chlapík na Vémolu. Sám teď prý pomáhal hokejistům Sparty. „Oni se víc perou, tam nastává to, že potřebujou přibrat, ale neztratit rychlost. A pak aby ho nezmlátili u mantinelu,“ vysvětloval Jablonický a zavzpomínal i na Arnolda Schwarzeneggera, kterého naživo viděl na soutěži Mr. Olympia.

To už byl ale v akci i muž z nejpovolanějších - herec Pavel Soukup, Schwarzeneggerův český hlas. „Začal jsem Barbarem Conanem - tam je důležitý to k,“ rozesmál dabér přítomné. A zdůraznil i jedno z nebezpečí svého řemesla. „Daboval jsem snad osm minut sexuálního sportu… a měl jsem co dělat, abych neumřel,“ smál se Soukup.

Celé osazenstvo se nicméně shodlo na tom, že nejlepším filmem (nejen) s Arnoldem Schwarzeneggerem je Terminátor 2. A Karlos Vémola, kterému se přezdívá právě Terminátor, měl jasno - Soukup ho nadabuje „terminátořím“ hlasem. Co v jeho zastoupení zaznělo? Podívejte se na celý díl Karlos Show!

KARLOS SHOW: Babiš by mě pochválil, smál se Vízek. Proč od něj lidé utíkali?

KARLOS SHOW: Podívejte se, jak Vémola zpovídal Dudu a herce Suchánka

KARLOS SHOW: Radši do držky dát, než dostat, bavil Krampol. Co ženy v boxu?

KARLOS SHOW: Koule dvakrát nad patou! Bugár učil Vémolu, jak na disk

KARLOS SHOW: O hokejových b(p)itkách a síle mysli. Kouč Jelínek vs. nevěřící Vémola