Novotný řekl, proč nedošlo na box s Foldynou. Pak si vychutnal Vémolu

Kam přijde, tam způsobí rozruch. Pavel Novotný ze sebe nálepku rebela už asi nikdy nesundá. Ve dvacátém dílu Karlos Show věnovaném fotbalovému derby Sparty se Slavii tak musel Karlos Vémola řešit i jeho konflikt s poslancem Jaroslavem Foldynou. „My jsme se dohodli, Foldyna to zjistil a vzdal to. Mně odstoupil vyzyvatel!“ vysvětloval starosta Řeporyjí a dokonce předváděl útok naskočeným kolenem, který si při tréninku osvojil. „Foldyna teď omdlel, ty vole,“ smál se po ukázce druhý host, herec David Suchařípa.

Nebyl by to díl Karlos Show, kdyby se neprobíraly bojové sporty. I když hlavním tématem povídání s politikem Pavlem Novotným a hercem Davidem Suchařípou zůstalo fotbalové derby mezi Spartou a Slavii, nezapomnělo se ani na „domovský“ sport Karlose Vémoly.

Zápas, o kterém se diskutovalo, však neměl výjimečně nic společného s Terminátorem, nýbrž s Novotným. Ten se totiž před několika měsíci ostře pohádal v jedné z televizních debat s poslancem Jaroslavem Foldynou a dokonce se schylovalo právě k pěstnímu souboji. „Ještě jednou mi řekneš koště, ty bulíku jeden, tak tady nechám zhasnout,“ adresoval Foldyna tehdy Novotnému.

Starosta Řeporyjí tak chtěl v Karlos Show uvést situaci na pravou míru. „Řeknu ti, čím mě ten Foldyna zaskočil. On mě vyzval, já jsem se poradil s Pínem (zápasníkem Petrem Ondrušem), Patrikem Kinclem,“ začal Novotný.

„No to ses radil s těma pravýma,“ skočil mu do řeči Vémola. „Oba jsem zmlátil. Tys tam ještě bláznivě říkal: ‚Kincl tě zmlátí!‘ Ani si neškrtl, to byl zápas jako Slavia s Realem. On mi řekne, že se radil s profesionálama jako je Kincl a Píno,“ kroutil Terminátor nevěřícně hlavou.

Novotný vyhrál penalty

K duelu dvou politiků se však opravdu schylovalo. Měl se uskutečnit v klasickém boxu, za Novotným proto do Řeporyjí přijel v roli promotéra bývalý boxer Lukáš Konečný. Už byly dokonce dohodnuty podmínky.

„My jsme se dohodli, Foldyna to zjistil a vzdal to. Mně odstoupil vyzyvatel! To jsem neviděl,“ gestikuloval rukama čtyřicetiletý politik. Vémola jej pak vyzval, aby ukázal naskočené koleno, kdyby se měl někdy místo v ringu objevit v kleci. „Foldyna teď omdlel, ty vole,“ smál se po předvedeném útoku Suchařípa.

K souboji nakonec došlo rovnou při natáčení, ale k fotbalovému. Mezi Novotným a Vémolou, oba totiž kdysi zastávali post brankáře. A tak se poměřili, kdo by lépe obstál v penaltovém rozstřelu.

Vítězem se stal možná poněkud překvapivě politik, který se v pozici střelce nemýlil ani jednou. Natáčení pak ukončil polonahý, poslední penaltu totiž chytil bez trika a oslavu věnoval kamerám po vzoru fotbalových hvězd.