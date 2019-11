Oktagon 15, Vémola vs. Végh: Kdo má v čem navrch a co rozhodne? | iSport.cz

Zápas, který bude chtít vidět každý fanoušek bojových sportů v České a Slovenské republice. Hlavní představitelé MMA v obou zemích Attila Végh a Karlos Vémola porovnají síly, aby se finálně rozhodlo, kdo je tím jediným králem. I kritici, kteří zpochybňují kvality aktérů střetu století, musí uznat, že tu takový duel dosud nebyl. Kdo má v čem navrch a jak to dopadne? To se pokusil odhadnout respektovaný trenér Daniel Barták. Turnaj Oktagon 15 se zápasem Végh vs. Vémola sledujte v přímém přenosu na O2 TV Sport.

Síla

„Myslím, že silově na tom budou oba podobně, což znamená, že budou dobře připraveni.“

Rychlost

„Bude rozhodovat rychlost nohou, pohyb na nich. Végh nesmí zůstat na místě. Potřebuje neustále hlídat prostor, vzdálenost a snažit se být mímo dosah Vémolových ataků. Végh by se měl pokusit Karlose zpomalit, což se postupem času stejně bude dít. Se vší úctou k oběma, už nejsou nejmladší. Rozhodně plusové body bych dal Vémolovi, jeho drive, aspoň v posledním zápase, byl neuvěřitelný. Karlos je na krátkou vzdálenost neskutečně dynamický, hlavně v prvním kole.“

Útok

„V útoku jsou oba dobří. Každý samozřejmě po svém. Vémola v neskutečném tahu, jak se říká, na branku. Což znamená poraz a postupné ničení soupeře. Végh je nebezpečný především v postoji. Je v něm velice variabilní. Dokáže pracovat v obou střezích, zvlášť to, že je levák, je nepříjemné. Skvěle mu létají ruce i nohy.“

Obrana

„Popravdě nikdo moc neví, jakou má v současné době Karlos obranu. Dalo by se říct, že jenom pořád útočí, hlavně v prvních dvou kolech. S přibývajícím časem sice ztrácí dech, ale vždy si to zatím dokázal pohlídat. Nikdo, s kým se dostal do třetího kola, na něj nevyvinul takový tlak, aby ho dokázal porazit. Dostat do problémů ano, ale porazit

ne. Végh se bude dobře bránit z ústupu. Zvedák nebo koleno tam bude vždycky připravené. Otázkou je, jak bude rychle reagovat, když se Karlos dostane až na tělo. Ubrání to?“

Psychika

„Ještě před pár dny bych jasně vsadil na Karlose. Umí v tom chodit. Je si sám sebou naprosto jistý. Pak jsem ale potkal v Bratislavě trenéra Ilju Škondriče, pod nímž v potil krev Végh. Vykládal mi, jak pod jeho dohledem Attila rostl a tím se mu zvedala i psychika, která byla po posledním prohraném zápase nalomena. Myslím si, že v sobě opět našel jiskru a bude se snažit všem dokázat, že nepatří do starého železa, kde ho již mnozí vidí.“

Silné stránky

„Karlosovy silné stránky jsou jasné. Poraz a práce na zemi. Attila je více komplexnější. Dominantou je postoj, v němž se pravděpodobně bude snažit zůstat co nejdéle a Karlosovi to co nejvíc otrávit. Jak už jsem předeslal, bylo by zajímavé, kdyby Karlose hodil, čehož si myslím je schopen. Hlavně se nesmí zaměřit pouze na obranu. Musí si prosadit vlastní styl.“

Jak to dopadne?

„Dalo by se říct, že všechno hraje do karet Vémolovi. Otázka, co to jeho rameno. Všem, a tedy i soupeři prozradil, že ho má zraněné, což se na tak vrcholné úrovni prostě nedělá. Rozhodne momentální forma, ale i tak jsem přesvědčen, že Vémola zvítězí.“