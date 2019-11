Oktagon 15 | Jak Štáfek uspal soupeře po 69 sekundách | iSport.cz

Tehdy padal déšť. Tak to zpívá Helena Vondráčková, jejíž song doprovodil Jakuba Štáfka do klece. V ní pak padla na bradu Petera Benka rychlá pravačka následovaná levačkou, která slovenského podnikatele v okamžení poslala do snů.

„Že mě uspal si nepamatuju. A co si nepamatuju, to se nestalo,“ rozesmál publikum Benko, když se trochu zotavil.

To už ale aréna oslavovala triumf sportovně vybaveného kumštýře, který se proslavil jako zhýralá fotbalová hvězda Julius Lavi Lavický a zahrál si i za Vyšehrad v pohárovém zápase proti Slavii.

V O2 areně v kleci zakončil druhý díl Projektu X, v němž byl další výzvou pro Slováka Benka, jenž v prvním díle show zhubnul ze 150 kilo na bojovou váhu a dokonce má už za sebou v MMA vítězství.

V sobotním večeru Benko zkusil Štáfka hned stáhnout v zemi, pak ale inkasoval několik kopů a pak šel tvrdě k zemi.

„Scénářů bylo několik, ale my jsme si dobře nastavili hlavu, od začátku jsme věděli, co chceme dělat. Že to skončilo takhle rychle je pěkný. Sedla tam dobře, dobrá byla,“ hodnotil Štáfek s úsměvem.

Benkův druhý Projekt X skončil nepříjemnou ránou. „V každém případě ničeho nelituju,“ ujistil Benko přesto. „V první řadě šlo o transformaci mého těla, zhubnul jsem ze sto padesát kil na tu váhu, co mám dnes.“

To Štáfek si v euforii vylezl na břevno klece a koupal se v ovacích fanoušků. "Jsem hrozně dojatej, mám v sobě elixír, který si nedovedeš představit. Je to lepší než orgasmus a heroin, který jsem vyzkoušel asi třistakrát v životě," vyprávěl před kamerou iSport TV.

SESTŘIH: Herec Štáfek zazářil v O2 Areně, soupeře sundal po 69 vteřinách

Ještě uprostřed vyprodané arény si vychutnával ovace. „Je to top, děkuju vám za to, lidi. Jste bezvadný!“ hlásil a dodal: „V bojových sportech chci určitě pokračovat dál. Dalo mi to disciplínu, kterou jsem potřeboval.“

Když se ho ale promotér Oktagonu Ondřej Novotný zeptal na možnost dalšího zápasu, Štáfek ho popíchl: „Já spíš půjdu do XFN, oni jsou zase na vzestupu.“ U bojových sportů však chce zůstat.

Pak s úsměvem připomněl promotéra zkrachovalé organizace: „Musíš si dávat pozor, abys nedopadl jak Kareš!“