Oktagon 16 ONLINE: Krvavý knockout ukončil úvodní zápas v 1. kole

Je to tady! Po několika měsících vynucené pauzy v Česku ožívá MMA ve velkém stylu. Galavečer Oktagon 16 v brněnské Zoner BobbyHall aréně nabízí jedenáct zápasů. Do klece se znovu vrací například Gábor Boráros nebo „česká Popelka“ Tereza Bledá. O hlavním duel se postarají Karol Ryšavý a Ronald Paradiser. Dění sledujte živě na iSport.cz online.

AKTUALIZOVAT STRÁNKU

19.10 - Zdeněk Polívka porazil Branislava Zuzáka na body

Rozhodčí nabodovali zápas 28-29, 29-28 a 29-28 ve prospěch Zdeňka Polívky.

19.08 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 3. kolo:

Ani třetí kolo nepřineslo žádnou změnu. Trenéři pokřikovali na Zuzáka, aby se nenechal tlačit na pletivo, jejich prosby ale nebyly vyslyšeny. Ač se Slovák snažil, nedokázal se z Polívkova sevření vymanit. Celé třetí kolo tak strávil zády na pletivu. Až v posledních dvaceti sekundách se mu podařilo dostat protivníka za zem, nestihl však již nic vymyslet. Druhý zápas proto skončil na body.

19.01 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 2. kolo:

Druhé kolo se neslo v podobném duchu. Zuzák hrozil zejména koleny do břicha v klinči, zatímco jej Polívka tlačil na pletivo. Rozhodří sice protivníky rozděloval, aby vyvíjeli větší aktivitu, po chvíli se ale opět přetahovali u klece, kde výhodnější pozici držel Čech.

18.55 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 1. kolo:

Polívka se Zuzákem nastolili o poznání pomalejší tempo, když se po úvodním gongu dostali na pletivo, kde se přetahovali v klinči. Čech se snažil více boxovat, přepádaval však do úderů, a tak jej mohl Zuzák svazovat. Pokaždé, co se od sebe zápasníci oddělili, následovala tvrdá přestřelka, po které se zase vrátili do klinče.

18.44 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka:

Svěřenec Attily Végha, Branislav Zuzák, se ve druhém klání večera utká s prvním českým zástupcem, Zdeňkem Polívkou. Polívka se fanouškům předvedl během projektu Oktagon:Underground, kde porazil například Pavla Salčáka.

18. 36 - Rafael "Kratos" Xavier porazil Michala Plesníka TKO v 1. kole

Hned v úvodu souboje využil Brazilec větších zkušeností z MMA a přenesl dění zápasu na zem, kde Plesníkovi zasazoval tvrdé lokty. Slovák se pokoušel soupeře svazovat, ale dvě minuty před koncem kola se nedokázal bránit, a tak rozhodčí souboj odmával ve prospěch Xaviera.

Rafael "Kratos" Xavier porazil Michala Plesníka TKO v 1. kole • Foto Oktagon MMA

18.25 - Michal Plesník vs. Rafael "Kratos" Xavier:

K prvnímu souboji nastupují několikanásobný mistr Slovenska v boxu Michal Plesník a Brazilec Rafael Xavier. Ten se připravoval na dnešní duel společně s Pauelm Costou, který nastoupí nad ránem v UFC o titul střední divize proti Israelu Adesanyovi.

18.20 - Galavečer začíná. "Návrat po sedmi měsících, naposled jsme se viděli na turnaji Oktagon Prime 3 v únoru v Šamoríně," připomněl v úvodu Ondřej Novotný, promotér a moderátor.