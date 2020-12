Rozhodčí MMA: Remíza v Oktagonu? Nevím, jak bodovali. Kolegové nevěřili

Galavečer Oktagon 19 nepřinesl jen drtivé vítězství Karlose Vémoly , ale také jednu spornou remízu. Zápas Pavla Salčáka s Filipem Tomczakem se podle respektovaného rozhodčího Jakuba Müllera nebodoval podle aktuálních pravidel. „Existují tři základní kritéria. Aby bylo kolo správně zapsáno jako remízové, všechna tři kritéria by musela být do puntíku vyrovnaná,“ tvrdí jediný Čech, který v roli sudího zavítal také do oktagonu věhlasné UFC.

Rozhodčí má v každém sportu těžkou práci. Ani MMA není výjimkou, občas podávají oba zápasníci v průběhu jednotlivých kol tak vyrovnaný výkon, že přiklonit se v rychlosti na jednu stranu téměř nelze. Své o tom ví i Jakub Müller, český rozhodčí, který se objevil takřka ve všech prestižních světových organizacích. Ve svých vyjádřeních se nikdy nedrží zpátky a zkušeností má na rozdávání.

Za rozhodcovským stolkem seděl v KSW, ACA, RCC, dokonce se na pražském turnaji postavil i do klece UFC. K výsledku zápasu Pavla Salčáka s Filipem Tomczakem se vyjádřil jednoznačně. „Nevím, na základě čeho bodovali, ale rozhodně ne na základě aktuálních pravidel,“ vysvětluje v rozhovoru pro iSport.cz.

Hned po vyhlášení vypadal Polák velmi nazlobeně, vítězstvím si byl totiž jistý, a tak po verdiktu málem vyběhl z klece. Zvláštního rozhodnutí si všimlo také spoustu fanoušků na sociálních sítích, kteří horlivě komentovali, že se jednalo o krádež. Podobně to vidí také český rozhodčí a experti ze světa, s nimiž duel konzultoval.

Zápas Pavla Salčáka s Filipem Tomczakem naštval značnou část fanoušků. Viděl jste ho?

„Ano. Byl jsem upozorněn, abych se na něj podíval. Kolega mě požádal o názor, a tak jsem ho zhlédl.“

Jak měl být podle vás správně nabodovaný?

„Dle mého názoru měl být úplně jednoznačně nabodován 10-9 pro Salčáka v prvním kole a druhé a třetí kolo 10-9 pro Tomczaka. Výsledek měl tedy být 29-28 pro Tomczaka, přesně jak to bodoval rozhodčí Václav Přibyl.“

Na základě čeho tedy podle vás nabodovali rozhodčí Jan Voborník a Jaroslav Volf zápas jako remízu?

„Nevím, na základě čeho bodovali, ale rozhodně ne na základě aktuálních pravidel.“

Jakto?

„Od roku 2017, co existují nová kritéria bodování, se v nich totiž jasně píše, že kolo 10-10 je extrémně vzácné, dokonce se to tam píše dvakrát. Kolo 10-10 je tam zejména proto, když se zápasníci třeba po pěti sekundách srazí hlavama, ale zápas se musí dobodovávat. Protože když je to první věc, co se po gongu stane, tak se to jinak bodovat ani nedá.

Bodový zápis rozhodčích v zápase Pavel Salčák vs. Filip Tomczak na Oktagonu 19 • Foto Oktagon MMA

Ve světě to tedy není běžná praxe.

„Vůbec ne. Od roku 2017, kdy začala nová kritéria platit, se na všech turnajích UFC stalo pouze třikrát, že by někdo z rozhodčích zapsal kolo 10-10.

Podle čeho by rozhodčí měli vlastně u vyrovnaných zápasů určovat vítěze?

„Existují tři základní kritéria bodování. První je efektivní striking (boj v postoji) a grappling (boj na zemi). Na druhém místě je efektivní agresivita a na třetím kontrola. Aby bylo kolo správně zapsáno jako remízové, tak by všechna tato kritéria musela být do puntíku vyrovnaná. Což znamená, že i kdyby první dvě kritéria nerozhodla a jeden zápasník by toho druhého kontroloval na zemi o jedinou vteřinu déle, tak by měl kolo vyhrát.“

Mluvil jste o UFC. K bodování se na Twitteru negativně vyjadřoval i jeden z jejich rozhodčích Lukasz Bosacki, řešil jste výsledek ještě s nějakými dalšími kolegy?

„Bodování je vlastně vyjádření názoru, a názor může být subjektivní. Proto se vždycky ujišťuju a konzultuju své rozhodnutí s kolegy, se kterými pracuju na té nejvyšší úrovni. Kontaktoval jsem tři rozhodčí. S těmi se potkávám na galavečerech světových organizací, jako jsou ACA, KSW, RCC a Lukasz Bosacki se pravidelně objevuje i v UFC.“

S kým jste tedy zápas konzultoval?

„S už zmíněným Bosackim, poté s Axelem Vankimmenadem, který pravidelně boduje turnaje ACA, Brave nebo RCC, a Michaelem Wachterem, který se také angažuje v ACA a RCC a do toho je ještě hlavní rozhodčí GAMMA. (Global Association of MMA)“

Sdíleli váš názor, nebo souhlasili s remízou?

„Všichni tři mi potvrdili, že druhé kolo nemohlo za žádných okolností skončit 10-10. Dokonce mysleli, že jim ten záznam posílám jenom proto, abych se ujistil, jestli Tomczak to kolo vyhrál 10-9 nebo 10-8. Nevěřili mi, že to s remízou vůbec myslím vážně a dali mi povolení zveřejnit tento názor pod jejich jménem, protože si za ním stojí.“

10-8 tedy znamená, že Tomczak celé kolo naprosto dominoval?

„Všichni tři se shodli, že byl Tomczak jasně lepší, ale nedominoval natolik, aby kolo vyhrál o dva body. Protože nezasadil dostatečné množství tvrdých úderů.“

Jak se díváte na to, že duely Čechů se zahraničními zápasníky bodují tři domácí rozhodčí?

„Mezinárodní zápasy musí bodovat mezinárodní rozhodčí. Je to tak zvykem ve všech velkých světových asociacích a mohlo by to tak být i tady. Od Oktagonu je to docela krátkozraké.“

Proč?

„Protože i kdyby si sem přivezli jen dva mezinárodní rozhodčí, tak ve sféře mezi rozhodčími a organizacemi panuje určité quid pro quo. Což znamená, že oni by byli určitě zase schopni jednoho dva rozhodčí od nich dostat do zahraničí, aby mohli sbírat zkušenosti a být v kontaktu se světovou rozhodcovskou špičkou.“

Promotér Ondřej Novotný na tiskové konferenci řekl, že jejich rozhodčí jsou široko daleko nejlepší a žádnou zásadní chybu na turnaji neudělali.

„Tak to je pěkné, že má takový názor. Ale i kdyby tuhle situaci posoudili správně, tak mezinárodní zápasy by prostě měli pískat mezinárodní rozhodčí. Druhá věc je, že promotér by s rozhodčími neměl mít osobní vztah. Tak jak je to třeba v UFC, že rozhodčí nenominuje promotér, ale sportovní komise daného státu, takže Dana White nemá co mluvit do toho, kdo tam bude. Určité složky MMA by od sebe měly být co nejdál, aby nedošlo ke střetu zájmů, konfliktům nebo možnostem pro sázkové společnosti na ovlivnění zápasu.“

Dělá UFC v práci se sudími ještě něco výrazně jinak?

„Rozhodčí v UFC ještě hodinu před turnajem neví, které zápasy bude pískat. Aby nemohl být v kontaktu se sázkaři, kteří by mu mohli dávat nabídky na ovlivnění zápasu. Takže když jede člověk na UFC, tak ví jenom, že boduje, nebo rozhoduje v kleci. A hodinu před akcí přijde Marc Ratner (Viceprezident pro regulační záležitosti v UFC) a rozdá kartičky, na kterých je napsáno, v jakém duelu bude mít jakou pozici. Kromě největších a nejsledovanějších zápasů, v jejich případě se o tom ví dopředu.“

