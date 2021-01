Oktagon 21: Král Buchinger! Bleskové škrcení, Silva i Pudilová na body

Oktagon 21, Lucia Szabová vs. Rizlen Zouak • Oktagon TV

Oktagon 21, Lucia Szabová vs. Rizlen Zouak • Oktagon TV

Oktagon 21, Lucia Szabová vs. Rizlen Zouak • Oktagon TV

Oktagon 21, zápas Bronislav Zuzák vs. Michal Glos • Oktagon TV

Oktagon 21, zápas Bronislav Zuzák vs. Michal Glos • Oktagon TV

Oktagon 21, zápas Máté Kertesz vs. Christian Jungwirth • Oktagon TV

Oktagon 21, zápas Máté Kertesz vs. Christian Jungwirth • Oktagon TV

Oktagon 21, zápas Máté Kertesz vs. Christian Jungwirth • Oktagon TV

Oktagon 21, krvavý zápas Máté Kertesz vs. Christian Jungwirth • Oktagon TV

Oktagon 21, krvavý zápas Máté Kertesz vs. Christian Jungwirth • Oktagon TV

Oktagon 21, brazilsko-francouzský duel Leandro Silva vs. Alex Lohoré • Oktagon TV

Drsné bitvy do krve i do poslední vteřiny, ale také blesková ukončení. Na turnaji Oktagon 21 se v Brně ukázala poprvé v novém roce československá špička MMA a fanoušci si přišli na své. Příslib do budoucna potvrdila talentovaná bojovnice Tereza Bledá, která zkušeně uškrtila Polku Judytu Rymarzakovou, famózní obrat předvedl Tomáš Macek. Naopak hvězda Slováka Gábora Borarose pomalu uhasíná… Další výhru pak připsala Lucie Pudilová, která porazila na body Martu Waliczekovou. Večer vyvrcholil triumfem Leandra Silvy, které udolal Alexe Lohorého na body, Ivan Buchinger pak hned v prvním kole titulového zápuas uškrtil Ronalda Paradeisera.