Oktagon 23 ONLINE: Rychlá a parádní výhra Knížete! Mikulášek prohrál

Norský bojovník Thomas Robertsen porazil Václava Mikuláška TKO, protože český zápasník nemohl kvůli zranění nohy nastoupit do třetího kola. • Oktagon MMA

Legendární Monster vlétl do Oktagonu jako uragán. Italského rivala Andreu Fusiho dokázal Petr Kníže na turnaji Oktagon 23 v sobotu večer v Brně uškrtit za necelé tři minuty a úspěšně debutoval v nejprestižnější domácí organizaci. Výhry si připsali také Leo Brichta nebo Tereza Bledá. Střet dvou bijců, kteří podlehli Karlosi Vémolovi, ukončilo zranění.

Fanoušci bojových sportů mají žně. Hlavní zápas Jiřího Procházky na turnaji UFC on ESPN 23 doplnil galavečer domácí organizace Oktagon MMA. Poprvé se v ní představil legendární bojovník a trenér Petr „Monster“ Kníže.

Divácky atraktivní byl střet těch, kteří nestačili na Karlose Vémolu a představili se v Oktagonu před hlavním zápasem. Norský policista Thomas Robertsen se postavil do posledního souboje kariéry, což avizoval už před duelem. Po druhém kole zvítězil, Václav Mikulášek totiž nemohl jít do třetího kola kvůli zranění nohy. Nutno dodat, že cizinec měl navrch průběhem celého zápasu.

Duel Mikuláška s Norem sledoval i Karlos Vémola. „Výsledek byl takový, jaký jsem očekával. Ale až do zranění se Mikulášek neměl za co stydět. V prvním kole předvedl skvělý výkon. V tom druhém se mi speciálně líbilo, jak soupeři vstal ze země, to mě překvapil. Pak příšlo zranění, nicméně výhru Roberstena jsem čekal,“ okomentoval duel Terminátor.

Vítězství si připsala v dalším zápase talentovaná Tereza Bledá, která nastoupila proti Brazilce Karolině Martinsové. Duel v mírném tempu bez problémů kontrolovala a vyhrála na body. Smolně pro ni dopadlo jen posledních pár sekund souboje, kdy špatně došlápla a poranila si koleno.

Oktagon 23 - program a hlavní karta