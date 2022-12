Oktagon 38 ONLINE: Mikulášek v boxu poráží Borárose! Peňáz mluví o Čepovi

Oktagon 38 – Hlavní karta:

MMA, bantamová váha – souboj o prozatimní titul

FILIP MACEK vs. Gustavo Lopez (USA) ONLINE>>>

Podle pravidel Underground, zápas do 71 kg

Losene Keita (Belgie) vs. Milan Paleš (Sloven.) ONLINE>>>

MMA, velterová váha

MATÚŠ JURÁČEK vs. Alex Lohoré (Fran.) ONLINE>>>

MMA, lehká váha

JAN MALACH vs. MATOUŠ KOHOUT

MMA, polotěžká váha

Jorick Montagnac (Fran.) vs. DANIEL ŠKVOR

Box, do 86 kg

Gábor Boráros (Sloven.) vs. VÁCLAV MIKULÁŠEK ONLINE>>> | Vítěz: V. Mikulášek (na body - jednomyslně)

Prelims:

MMA, pérová váha

JAKUB DOHNAL vs. Ahmed Vila (Bosna a Her.) | Vítěz: A. Vila (na body - jednomyslně)

MMA, střední váha

MATĚJ PEŇÁZ vs. Joel dos Santos (Braz.) ONLINE>>> | Vítěz: M. Peňáz (TKO v 1. kole)

MMA, velterová váha

MAX HANDANAGIĆ vs. David Jacobsson (Švéd.) | Vítěz: M. Handanagić (na body - většinové rozhodnutí)

MMA, pérová váha

JAROSLAV POKORNÝ vs. Can Aslaner (Něm.) | Vítěz: J. Pokorný (na body - jednomyslně)

MMA, střední váha

Radovan Úškrt (Sloven.) vs. Ole Magnor (Nor.) | Vítěz: R. Úškrt (TKO v 1. kole)

MMA, do 74 kg (Free prelims)

MARTIN PIPEK vs. Hassan Shaaban (Něm.) | Vítěz: H. Shaaban (na body - jednomyslně)