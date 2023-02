Oktagon 39 ONLINE: „Autobusák“ potřísnil klec krví! Slovák šokoval

Německá expanze Oktagonu pokračuje. Od sobotních 18:00 se největší tuzemská MMA organizace po dvou turnajích ve Frankfurtu ukazuje rovněž v Mnichově. Do klece se úspěšně vrátil Vladimír Lengál , podle promotéra Ondřeje Novotného nejlepší bojovník loňského roku. Český prapor pozvedl také Marek Bartl, v akci byli i Slováci Ronald Paradeiser nebo Pavol Langer. Oba vyhráli. A do klece vstoupil i autobusák! Zápasník Martin Zawada, civilním povoláním řidič, se poměřil s Alexandrem Poppeckem, který mu způsobil velkou tržnou ránu. Krev byla po celé kleci. Hlavní zápas obstará Christian Jungwirth a Neves Denilson de Oliveira. Výsledky turnaje Oktagon 39 a kompletní ONLINE přenos sledujte na webu iSport.cz.

Výsledky | Oktagon 39: Mnichov

HLAVNÍ KARTA

Do 77,1 kilogramu | Christian Jungwirth (Něm.) vs. Neves Denilson de Oliveria (Braz.) ONLINE

Do 93 kilogramů | Alexander Poppeck (Něm.) vs. Martin Zawada (Něm.) | Vítěz: Poppeck (na body - jednomyslně)

Do 65,8 kilogramu | Losene Keita (Bel.) vs. Samuel Bark (Švéd.) ONLINE | Vítěz: Keita (TKO ve 3. kole)

Do 93 kilogramů | Rafael Xavier (Braz.) vs. Pavol Langer (Sloven.) | Vítěz: Langer (na body - split decision)

Do 70,3 kilogramu | Ronald Paradeiser (Sloven.) vs. Vlado Šikić (Chor.) ONLINE | Vítěz: Paradeiser (TKO ve 2. kole)

Do 120,2 kilogramu | Hatef Moeil (Něm.) vs. Wallyson Carvalho (Braz.) | Vítěz: Moeil (na body - jednomyslně)

PRELIMS

Do 93 kilogramu (box) | Vlasto Čepo (Sloven.) vs. Héctor Lombard (Kuba) | Remíza

Do 65,8 kilogramu | Vladimír Lengál (ČR) vs. Cem Kuyumcuoglu (Tur.) | Vítěz: Lengál (TKO ve 2. kole)

Do 77,1 kilogramu | Marek Bartl (ČR) vs. Kevin Hangs (Něm.) | Vítěz: Bartl (TKO v 1. kole)

FREE PRELIMS

Do 77,1 kilogramu | Tayo Odunjo (Velká Brit.) vs. Lucas Cruz (Braz.) | Vítěz: Cruz (na body - jednomyslně)