Vémola reaguje na bláznivé výzvy: Klidně, ale peníze půjdou na charitu

Co říká Karlos Vémola na kauzy, které se kolem jeho osoby řeší? To prozradil MMA zápasník v novém rozhovoru pro iSport Fight. Reagoval například i na výzvu, aby se utkal s bývalým známým v kleci o velikosti telefonní budky. „Pokud tedy oni složí dva miliony na charitu, klidně s nimi do dvouminutového ‚pekla‘ půjdu,“ uvedl Terminátor s tím, že ale odmítá dělat reklamu na nově vzniklou organizaci. Promluvil také o tom, co je ochoten vsadit před soubojem s Patrikem Kinclem na květnovém turnaji Oktagon 43 v Praze.

Jeho soukromý život je věčným tématem. Jméno Karlose Vémoly je skloňováno prakticky neustále v médiích. „Bylo období, kdy toho bylo fakt strašně moc a spustilo se to ze všech stran. Vémola tohle a támhle to… Bylo toho moc. A Thajsko pro mě byl krásnej únik, ale nakonec jsem se s další kauzou z Thajska bohužel vrátil,“ směje se Terminátor. „Takže já asi neuteču vůbec nikam.“

Ač už se naučil na vznikající kauzy prakticky nereagovat, v rozhovoru pro iSport Fight souhlasil s tím, že několik posledních kauz okomentuje. Reagoval tak například vůbec poprvé na vyzvání k souboji v kleci o velikosti telefonní budky. „To jsou přesně ty lidi, kteří kauzy vyvolávají a snaží se strhnout pozornost sami na sebe,“ má jasno Vémola.

„V podstatě mě to může těšit. Někdo říká, pojď mě zmlátit, dám ti za to dva miliony… Já jsem na tohle záměrně vůbec nereagoval, protože bůh ví, jestli oni ty dva miliony vůbec mají. Je to jenom o zviditelnění jejich pochybné organizace, se kterou naprosto nesouhlasím, protože si myslím, že to vůbec nemá co nabídnout fanouškovi. Není to žádný sportovní výkon nebo utkání. A taky to pořádají lidi, kteří v životě nesportovali. Podle toho to vypadá. Pořádají to nějací neúspěšní prodavači cihel.“

Na mysli má přitom novou organizaci, která chce primárně organizovat zápasy v takzvané „fackované“, což je nebezpečná zábava, kterou na začátku roku odstartoval například šéf UFC Dana White. „Pokud mají ty lidi opravdu potřebu si se mnou něco vyřizovat v nějakém ‚pekle‘ (tak malou klec nazývají), telefonní budce a nabízejí ty dva miliony, proč to neudělat? Ale já ty dva miliony nechci, ať je dají na charitu Petře Deklevové, protože to je člověk, kterému v charitě stoprocentně věřím. Několik let už spolu děláme různé akce. Ona pořádá akce se zápasníky pro malé onkologické bojovníčky – pacienty,“ vysvětluje populární bojovník.

„Pokud tedy oni složí dva miliony Petře Deklevové na charitu, klidně s nimi do dvouminutového ‚pekla‘ půjdu a nemusí to přece být v nějaké pochybné organizaci, ale třeba v Monster gymu, Reinders gymu, kdekoliv… Pokud si tedy se mnou chce někdo vyřešit nějaké účty a dluhy, ať přijde, dva miliony složí na charitu a ta jejich pitomost podpoří něco dobrého.“

V obsáhlém rozhovoru Vémola reagoval i na výzvu od Jaromíra Soukupa nebo prozradil, o co by se vsadil s Patrikem Kinclem. Podívejte se na VIDEO.