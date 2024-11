OKTAGON 63: Buchinger ovládl duel s Nafukou. Výsledky akce v Bratislavě

OKTAGON se přesunul do Bratislavy, kde měl být hlavním tahákem souboj mezi Karlosem Vémolou a Samuelem Krištofičem. Z tohoto duelu nakonec sešlo, ale přesto se diváci mohli těšit na špičkové zápasy mezi elitou evropské MMA. V hlavním klání galavečera se radoval slovenský bojovník Ivan Buchinger, který pokořil německého soka Hafeniho Nafuku.

Program a hlavní karta OKTAGON 63

Zápas Váhová kategorie Vítěz Ivan Buchinger (SK) vs. Hafeni Nafuka (Něm.) Lightweight Buchinger (TKO) Máté Kertész (Maď.) vs. Leandro Silva (Bra.) Catchweight 80 kg Silva (DEC) Robert Pukač (SK) vs. Ammari Diedrick (Ang.) Welterweight Pukač (DEC) Karol Ryšavý (SK) vs. Gjoni Palokaj (Něm.) Featherweight Palokaj (DEC) František Fodor (SK) vs. Damien Lapilus (Fra.) Catchweight 72 kg Lapilus (TKO) Aaron Aby (Wal.) vs. Zhalgas Zhumagulov (Kaz.) Flyweight Zhumagulov (DEC) Radek Roušal (ČR) vs. Jack Maguire (Irs.) Catchweight 68 kg Maguire (SUB) Roman Paulus (SK) vs. Janne Elonen-Kulmala (Fin.) Bantamweight Paukus (SUB) Veronika Smolková (SK) vs. Mileide Simplicio (Bra.) Flyweight Smolková (TKO) Tomáš Cigánik (SK) vs. Kevin Enz (Něm.) Catchweight 72 kg Cígánik (DEC)

Datum a čas Program Pátek 08. 11. 2024 09:00 Oficiální vážení 18:00 Tisková konference Sobota 09. 11. 2024 17:30 Round Zero 18:00 Free Prelims 18:00 OKTAGON 63: Buchinger vs. Nafuka Po turnaji Pozápasová tisková konference

Kde sledovat OKTAGON 63 živě?

Premier Sport 3 Extra

OKTAGON se vrací na obrazovky O2 TV! Živé přenosy z turnajů OKTAGON odvysílá stanice Premier Sport 3 Extra, kterou si můžete předplatit pouze samostatně za 320 Kč / 14 dní (v den turnaje za 400 Kč). Balíček pořídíte za stejnou cenu i u Telly.

Kompletní přenos z turnaje Oktagon 63 nabídne tradičně Oktagon.TV. Přímý přenos v rámci PPV stojí 319 Kč. V rámci Free Prelims na YouTube kanále Oktagonu si pak můžete pustit první zápas večera.

Požadavky na sledování Oktagon TV

Stolní počítače Mobilní zařízení Operační systém Aktuální verze Windows 10 / MacOS 12 a vyšší Android 12 / iOS 15 a vyšší Prohlížeč Google Chrome 116 / Safari 15 / Microsoft Edge 123 a vyšší Google Chrome 116 / Safari 15 a vyšší Další požadavky Procesor min. 1,6 GHz

Paměť RAM min. 8 GB

Rychlost internetu min. 10 Mbps/s Rychlost internetu min. 10 Mbps/s Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

Ivan Buchinger vs. Hafeni Nafuka

Hafeni Nafuka už měl v prvním kole Buchingera na lopatě, když ho po tvrdém úderu posadil otřeseného na zem. Slovenská legenda ale první kolo přežila a v tom druhém využila výrazně zvýšené únavy mladého Nafuky a minutu a půl před koncem kola ukončuje duel na TKO! Buchinger v pozápasovém rozhovoru přiznává, že byl po zmíněném úderu na moment mimo, ale na zemi už se cítil, že tam je doma a věděl, že nekončí. Aréna se asi lekla toho, že Ivan položil rukavice na zem, ale následně sdělil, že jde pouze o vtip a samozřejmě bude pokračovat!

Maté Kertész vs. Leandro Silva

Leandro Silva opět dokázal soupeři vnutit své tempo způsob boje, se kterým Kertész nedokázal nic dělat. Silva po zápase asi nepříjemně překvapil svými slovy všechny přítomné, když prohlásil, že má malou výplatu a rozhodně s finančními podmínkami v organizaci není spokojen.

Radek Roušal vs. Jack Maguire

Už to vypadalo, že Roušal Ira jde na zem dorazit, ale nechal se chytit do trianglu a jeho soupeř ho ze zad v polovině druhého kola ukončuje! To znamená úspěšný debut Jacka Maguirea na straně jedné, na té druhé obrovské zklamání Roušala, jenž lacině ztratil už takřka vyhraný duel.

Veronika Smolková vs. Mileide Simplicio

Slovenská bojovnice Veronika Smolková si poradila s Brazilkou Mileide Simpliciovou.