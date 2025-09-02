Batfalský míří do hlavního duelu Oktagonu v Hannoveru. Novotný: Budou na něj pískat, ale...
Oktagon sází na zlatého chlapce z Ostravy, jehož duel posunula na vrchol turnaje v Hannoveru. Dvaadvacetiletý Jakub Batfalský se stane teprve druhým českým bojovníkem, který nastoupí do hlavního zápasu na německé půdě v rámci černožluté ligy. Původní hvězda akce Max Holzer odstoupil kvůli nemoci. „Chci ukázat Oktagonu, že když se stane nějaké neštěstí a někdo odpadne, na Batfalského se mohou spolehnout,“ podotýká s úsměvem, zatímco vyhlíží duel s Albáncem Gjonim Palokajem.
Táhlé zdravotní komplikace vyřadily pouze dva týdny před akcí Oktagonu 75 hlavní tvář Maxe Holzera, a tak vedení sáhlo po jeho českém rivalovi Jakubu Batfalském. Ten naposledy startoval na předkartě v Edenu, nyní bude spolu s Gjonim Palokajem celému turnaji vévodit. Zodpovědností nově nabyté role se ostravský mladík nechce nechat svazovat.
„Samozřejmě jsem tu zprávu přijal s nadšením. Ve 22 letech mít hlavní zápas na Oktagonu, to je něco. Uvědomuji si, jak velkou příležitost jsem dostal. Věřím, že mě to nakopne udělat ještě atraktivnější zápas,“ povídá nadšeně bijec, jehož kariéra nabírá vysoké otáčky. Táhne šňůru pěti výher, experti ho nazývají megatalentem a popularita se mu dostává také za nedávno získané druhé místo v modelingové soutěži Muž roku.
Původní hlavní duel turnaje měl obstarat Holzer, který je považován za budoucnost německého MMA a po triumfech i kontroverzích se těší mezinárodní pozornosti. Především doma v Hannoveru byl pro fanoušky největší tahákem. O to větší váha na Čecha dopadá. On ji však přijímá s úsměvem a grácií. „Chci ukázat Oktagonu, že když se stane nějaké neštěstí a někdo odpadne, na Batfalského se mohou spolehnout,“ hlásí.
Ne vše ale hraje ve prospěch dravého mladíka. V podobě Palokaje, který byl dříve šampionem německé ligy We Love MMA, ho čeká nejtěžší zápas kariéry. Také publikum mu připraví nesnadný test. „Palokaj žije a trénuje v Hannoveru. Bude mu tam fandit asi drtivá většina fanoušků, ale to mě vůbec nerozhazuje. Soustředím se na sebe a na výkon, který chci podat,“ krčí rameny Batfalský.
„Myslím, že se Batfal s tlakem hlavního zápas popere dobře,“ předpovídá promotér Ondřej Novotný. „Budou na něj pískat, ale on už za sebou pár velkých soubojů má, dokonce i na fotbalovém stadionu. Poučil se z nevydařeného debutu. Není to navíc na pět kol, ale na tři, takže by měl být schopný udržet si soustředěnost,“ dodává.
Klíčový bude podle Novotného start zápasu. „První kolo bude těžké. Pokud bude Palokaj dobře trefovat, dostane se Kuba pod tlak. Lidi totiž budou řvát, jak to ještě nezažil,“ varuje spolumajitel stáje.